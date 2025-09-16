Россиянам рассказали, что делать при обнаружении клеща у питомца Ветврач Бубликова: при нахождении клеща у питомца надо обращаться к специалистам

Если после похода в парк или лес у домашнего питомца обнаружен клещ, то его нужно удалить или обратиться за помощью к специалистам в клинику, заявила ветеринарный врач Юлия Бубликова. По ее словам, переданным ИА «Время Н», членистоногие активны при плюсовой температуре и небольшом морозе, так что расслабляться еще рано.

Если нашли клеща, то нужно его удалить, чем скорее, тем лучше, или обратиться за этим в клинику. Если заметили симптомы, то тоже нужно сразу обратиться в клинику и сказать врачу, что вашего питомца укусил клещ, — говорит специалист.

Бубликова посоветовала применять проверенные средства защиты животных от клещей, которые делятся на группы по способу применения и продолжительности действия. Это таблетки, капли на холку и специальные ошейники. При применении последних насекомое погибает до того, как успеет укусить.

Ранее сообщалось, что Урал стал регионом России с наибольшей активностью клещей: зарегистрировано 45,6 тысячи укусов. На втором месте оказалась Москва с 16,1 тысячи случаев, а на третьем — Сибирь с 8,6 тысячи случаев.