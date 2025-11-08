Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 00:15

Фаза Луны сегодня, 8 ноября 2025 года. Сидим дома и прибираемся

Фаза Луны сегодня, 8 ноября. Какая сегодня Луна? Сидим дома, откладываем встречи, прибираемся Фаза Луны сегодня, 8 ноября. Какая сегодня Луна? Сидим дома, откладываем встречи, прибираемся

В 17:46 по московскому времени сегодня Луна перейдет в 19-й день цикла. Он будет идти до 19:07 9 ноября.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Спутник Земли продолжает находиться в убывающей фазе, которая закончится только 20 ноября. Управление Луной в этот день подхватывает Рак.

Общие рекомендации для 19-го лунного дня

Этот день полон негативной энергии и может оказаться довольно сложным. Рекомендуется воздержаться от планирования важных мероприятий, запуска новых проектов и посещения многолюдных мест. Наиболее разумным вариантом будет провести время дома, занимаясь рутинными делами.

Здоровье и красота

Сегодня существует высокая вероятность пищевых отравлений, поэтому важно тщательно мыть фрукты и овощи, а также уделять внимание качественной тепловой обработке продуктов. Болезни, появившиеся в этот день, могут затянуться и будут трудно поддаваться излечению. Особое внимание стоит обратить на людей, страдающих психическими расстройствами, так как они могут представлять опасность.

Фаза Луны сегодня, 8 ноября 2025 года. Сидим дома и прибираемся Фаза Луны сегодня, 8 ноября 2025 года. Сидим дома и прибираемся Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свадьба и отношения

Этот период не подходит ни для заключения брака, ни для разводов. Также до более подходящего времени стоит отложить свидания и встречи с родственниками.

Бизнес и финансы

На рабочем месте сегодня лучше сосредоточиться на текущих задачах и обсуждении повседневных дел с коллегами. Переговоры и вопросы, связанные с финансами, целесообразнее перенести на более подходящий день. Однако командировки могут оказаться удачными, особенно для тех, кто путешествует в одиночку.

Природа

Отличный день для рыбалки: любители этого занятия могут рассчитывать не только на удачный улов, но и вкусный ужин. Владельцам домашних животных сегодня не помешает заняться уборкой. Садоводы могут планировать работы в саду в соответствии с Лунным календарем на ноябрь.

Ранее мы рассказывали, какие цветы в саду можно высаживать прямо в снег, чтобы они первыми взошли весной.

