Музыкантов Limp Bizkit могут не пустить в Эстонию из-за слов о России

Музыкантов Limp Bizkit могут не пустить в Эстонию из-за слов о России Власти Эстонии хотят отменить концерт Limp Bizkit в Таллине из-за слов о России

МИД Эстонии раскритиковало планируемое выступление американской рок-группы Limp Bizkit в Таллине, передает портал местного государственного телерадио ERR. Концерт музыкального коллектива запланирован на 31 мая 2026 года в эстонской столице.

Поводом для критики стали высказывания вокалиста группы Фреда Дерста, содержавшие положительные оценки в адрес российских властей. Ранее музыкант также заявлял о возможном желании проживать в Крыму и выражал тоску по российским поклонникам.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Эстонии Брита Киккас четко обозначила, что сторонники России не приветствуются в эстонском культурном пространстве. Организаторы мероприятия пояснили, что при согласовании исходили из отсутствия политических заявлений артистов с 2015 года.

Ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» и певец Олег Майами не смог продать билеты на свои концерты и из-за этого отменить тур по России. По информации источника, сам исполнитель назвал идею масштабного турне опрометчивой.

До этого известно, что канадский исполнитель ливанского происхождения Сирил Камар, известный под сценическим именем K-Maro, выступит с концертом в Москве. Событие запланировано на 6 июня 2026 года.