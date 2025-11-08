Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 02:20

Музыкантов Limp Bizkit могут не пустить в Эстонию из-за слов о России

Власти Эстонии хотят отменить концерт Limp Bizkit в Таллине из-за слов о России

Фред Дерст Фред Дерст Фото: imago stock&people/Global Look Press

МИД Эстонии раскритиковало планируемое выступление американской рок-группы Limp Bizkit в Таллине, передает портал местного государственного телерадио ERR. Концерт музыкального коллектива запланирован на 31 мая 2026 года в эстонской столице.

Поводом для критики стали высказывания вокалиста группы Фреда Дерста, содержавшие положительные оценки в адрес российских властей. Ранее музыкант также заявлял о возможном желании проживать в Крыму и выражал тоску по российским поклонникам.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Эстонии Брита Киккас четко обозначила, что сторонники России не приветствуются в эстонском культурном пространстве. Организаторы мероприятия пояснили, что при согласовании исходили из отсутствия политических заявлений артистов с 2015 года.

Ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» и певец Олег Майами не смог продать билеты на свои концерты и из-за этого отменить тур по России. По информации источника, сам исполнитель назвал идею масштабного турне опрометчивой.

До этого известно, что канадский исполнитель ливанского происхождения Сирил Камар, известный под сценическим именем K-Maro, выступит с концертом в Москве. Событие запланировано на 6 июня 2026 года.

Эстония
рок-группы
музыканты
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна, через которую НАТО перебросит 800 тысяч солдат к границе РФ
Макрон, Мерц, Стармер: как худшие политики в истории уничтожают Европу
Британские военные пострадали после испытаний бронемашин
Песков сделал заявление по поводу даты прямой линии с Путиным
В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА
Командиры стали отказывать раненым бойцам ВСУ в эвакуации
Музыкантов Limp Bizkit могут не пустить в Эстонию из-за слов о России
Росавиация сообщила об ограничениях в одном аэропорту
МАК спустя шесть лет обнародовал отчет о посадке А321 в Подмосковье
Скромный защитник: зачем людям марганец, чем опасен дефицит. Ответ врача
Сайт «Миротворец» добавил в список двухлетних российских детей
Финский экс-депутат хочет попросить убежища в России
Гороскоп 8 ноября: кому нельзя переедать и кого ждет роковая встреча?
Умер режиссер фильмов про Джеймса Бонда Ли Тамахори
Трамп и Орбан достигли соглашения по энергетическим санкциям
Наши повсюду! Главные успехи и сложности пророссийского подполья на Украине
Трутнев рассказал о боях с ВСУ под Угледаром
Подольская рассказала, как Никиту Преснякова изменила Америка
Открывший структуру ДНК скончался в хосписе
США одобрили идею использования активов России
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.