Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России Mash: канадский хип-хоп исполнитель K-Maro выступит в Москве 6 июня 2026 года

Канадский исполнитель ливанского происхождения Сирил Камар, известный под сценическим именем K-Maro, выступит с концертом в Москве, передает Telegram-канал Mash. Событие запланировано на 6 июня 2026 года.

Переговоры о шоу продолжались около месяца, и по итогам было решено провести уникальное выступление, которое станет единственным в России. Оно состоится на большой площадке.

В планах 45-летнего музыканта — проживание в номере отеля Four Seasons, который находится у Кремля. В свободное время он хочет искупаться в Москве-реке, насладиться итальянской кухней, посетить баскетбольный матч, покататься на сапах, серфинге, водных лыжах и паруснике.

