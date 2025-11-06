Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 14:08

Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России

Mash: канадский хип-хоп исполнитель K-Maro выступит в Москве 6 июня 2026 года

Певец K-Maro выступает на международном музыкальном фестивале Dream Fest 2024 в Баку Певец K-Maro выступает на международном музыкальном фестивале Dream Fest 2024 в Баку Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Канадский исполнитель ливанского происхождения Сирил Камар, известный под сценическим именем K-Maro, выступит с концертом в Москве, передает Telegram-канал Mash. Событие запланировано на 6 июня 2026 года.

Переговоры о шоу продолжались около месяца, и по итогам было решено провести уникальное выступление, которое станет единственным в России. Оно состоится на большой площадке.

В планах 45-летнего музыканта — проживание в номере отеля Four Seasons, который находится у Кремля. В свободное время он хочет искупаться в Москве-реке, насладиться итальянской кухней, посетить баскетбольный матч, покататься на сапах, серфинге, водных лыжах и паруснике.

Ранее сообщалось, что поп-группа t.A.T.u. возобновляет творческую деятельность и готовится к масштабному турне по Японии и Мексике. Исполнительницы Лена Катина и Юлия Волкова рассказали, что уже начали готовиться к зарубежным выступлениям. По их словам, весной следующего года запланирован тур по странам Латинской Америки.

