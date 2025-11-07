Названа причина, по которой Майами отменил концерты по России SHOT: Олег Майами не продал билеты на свои концерты и отменил тур по России

Бывший участник теплопроекта «Дом-2» и певец Олег Майами мог не продать билеты на свои концерты и из-за этого отменить тур по России, передает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, сам исполнитель назвал идею масштабного турне опрометчивой.

Источники канала рассказали, что Майами якобы не хотел проводить тур, однако его «уговорили». Параллельно зрители отмененных концертов жалуются, что им не вернули потраченные на билеты деньги. Отмечается, что исполнитель планировал выступить в октябре — ноябре в разных городах России на 14 концертах.

Ранее стало известно, что канадский исполнитель ливанского происхождения Сирил Камар, известный под сценическим именем K-Maro, выступит с концертом в Москве. Событие запланировано на 6 июня 2026 года.

Также сообщалось, что поп-группа t.A.T.u. возобновляет творческую деятельность и готовится к масштабному турне по Японии и Мексике. Исполнительницы Лена Катина и Юлия Волкова рассказали, что уже начали готовиться к зарубежным выступлениям. По их словам, весной следующего года запланирован тур по странам Латинской Америки.