08 ноября 2025 в 01:59

Сайт «Миротворец» добавил в список двухлетних российских детей

Данные 25 российских детей двух и трех лет внесли в базу сайта «Миротворец»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинский ресурс «Миротворец» разместил в своей базе данных персональную информацию о 25 российских детях в возрасте двух и трех лет. Основанием для внесения послужили якобы совершенные ими «нарушения государственной границы».

В опубликованном списке присутствуют семеро двухлетних детей, остальным фигурантам исполнилось три года. Все они обвиняются в «покушении на территориальную целостность Украины», согласно формулировкам владельцев сайта.

Ранее в эту же базу внесли исполнительницу Викторию Лысюк, известную под псевдонимом Мэйби Бэйби. Уточняется, что причиной стала отправка гуманитарной помощи в зону СВО.

До этого двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию Александр Кузюков попал в базу сайта «Миротворец» из-за «угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины». Известно, что спортсмен выиграл две золотые медали в Токио среди фехтовальщиков с ограниченной подвижностью.

Кроме того, на украинском сайте появились данные бывшего заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова. В базе говорится, что Печатников занимался организацией отдыха московских школьников, включая поездки в Крым.

