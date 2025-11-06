Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу исполнительницу Викторию Лысюк, известную под псевдонимом Мэйби Бэйби, пишет РИА Новости. Уточняется, что причиной стала отправка гуманитарной помощи в зону СВО.

Певица была внесена в базу в среду, 5 ноября. Лысюк, как указано, передала российским бойцам помощь в День народного единства России.

Также в «Миротворец» внесли полного тезку президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в «покушении на территориальную целостность» и «сознательном нарушении государственной границы». Всего за недавнее время в реестр ресурса добавили трех человек с идентичными именами.

До этого двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию Александр Кузюков попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за «угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины». Известно, что спортсмен выиграл две золотые медали в Токио среди фехтовальщиков с ограниченной подвижностью.

Кроме того, на украинском сайте «Миротворец» появились данные бывшего заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова. В базе говорится, что Печатников занимался организацией отдыха московских школьников, включая поездки в Крым.