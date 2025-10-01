Полный тезка Зеленского попал в базу «Миротворца» Полного тезку и ровесника Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»

Полного тезку и ровесника президента Украины Владимира Зеленского внесли в базу украинского сайта «Миротворец», пишет «Постньюс». Создатели ресурса обвиняют мужчину в «покушении на территориальную целостность страны».

Помимо этого, полному тезке Зеленского вменяют «сознательное нарушение государственной границы Украины». Всего за последние дни в реестр ресурса попали три Владимира Александровича Зеленских.

Ранее российского актера Юрия Батурина внесли в базу «Миротворца». Уточняется, что артист попал в списки за финансовую помощь российским военным и поддержку РФ.

До этого российского блогера Макса Комикадзе, известного пародиями на Зеленского, добавили в базу «Миротворца». Создатели сайта обвиняют блогера в поддержке России и распространении пропаганды.