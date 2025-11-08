Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Приметы 8 ноября: Дмитриев день, поминальный день, конец свадебного сезона

Приметы на 8 ноября Приметы на 8 ноября Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

8 ноября православные чтут святого Димитрия Солунского. День его памяти в народе прозвали Дмитриевым. Как и 7 ноября, эта дата считалась поминальной. В народе верили, что святой Димитрий, как всадник на белом коне, объезжает дома, принося благословение. Кроме того, этот день являлся символическим завершением свадебного сезона перед началом Рождественского поста.

Погодные приметы на Дмитриев день, 8 ноября

Если день оказывался очень теплым, это считалось знаком, что зимний сезон будет мягким, сырым и придет нескоро, а весна окажется ранней и теплой. А вот снег 8 ноября сулил затяжные холода и промозглую весну.

  • Алый закат сулил холода и ураганы.

  • Иней с утра был сигналом снежной зимы.

  • Туман символизировал скорую оттепель.

  • Если реки до сих пор не заледенели, следовательно, крепких морозов не будет до самого конца месяца.

Приметы о зверях и птицах 8 ноября

  • Синицы, громко поющие около дома, сулили сильные морозы.

  • Галки и вороны, сидящие прямо на верхушках деревьев, как верили наши предки, были символом скорого ненастья.

  • Кошка спит больше обычного, особенно свернувшись в клубок, — жди морозов.

  • Если домашняя скотина во дворе жалась друг к другу, это также предвещало холода и вьюги.

Как угадать погоду по животным 8 ноября? Как угадать погоду по животным 8 ноября? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Без свадеб и воды: что нельзя делать 8 ноября?

На Дмитриев день действовали строгие запреты, связанные с поминовением умерших и подготовкой к Рождественскому посту.

  • Стоило отказаться от любой тяжелой физической работы. А еще не заниматься также рукоделием (шить, вязать). Верили, что нарушение этого запрета может навлечь беды или болезни.

  • Запрещено заниматься делами, связанными с водой, — стирать, мыть посуду, долго купаться или делать влажную уборку. Считалось, что вода, использованная в этот день, «льется на души умерших», и это могло смыть из жизни радость и благополучие.

  • Нельзя играть свадьбы, венчаться и даже говорить о браке, поскольку сезон сватовства официально завершался до Рождества.

Почтить предков и испечь пирог: что можно делать 8 ноября

  • Поминать усопших. Главная традиция дня — посещение кладбищ, поминовение ушедших родственников и молитвы за их души.

  • Накрывать поминальный стол. Обязательно готовили блины и пироги. Первый испеченный блин оставляли на подоконнике для душ усопших.

  • Наводить порядок в доме. Дом должен был быть чистым, чтобы сохранить тепло и достаток на всю зиму.

  • Пересчитывать наличность и класть монету в угол — для привлечения денег.

  • Одиноким девушкам для привлечения жениха советовали погладить и покормить бездомного пса.

Приметы 8 ноября: Дмитриев день, поминальный день, конец свадебного сезона
