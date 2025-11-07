Чудовищный ноябрь: −25, снежные заносы, ураганный ветер — прогноз погоды

Погода в ноябре станет тяжелым испытанием для россиян. Синоптики обновили прогноз на последний месяц осени, однако радостных новостей мало. К каким природным катаклизмам стоит готовиться, придет ли зима раньше срока — в материале NEWS.ru.

Какие погодные аномалии случатся в ноябре

Атмосферные фронты вновь внесли значительные изменения в прогноз погоды на ноябрь, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев.

«В ближайшие дни мы столкнемся с резкими контрастами: дожди и относительное тепло вскоре сменятся первыми зимними заморозками. В этот период непросто придется метеозависимым людям. Перепады температуры и давления скажутся на самочувствии», — сообщил собеседник NEWS.ru.

По его словам, южный антициклон начнет постепенно выдавливать в регионы Сибири атлантический циклон, который до этого согревал европейскую территорию России. Однако, отметил синоптик, в средней полосе и на юге страны прогноз погоды все еще остается достаточно оптимистичным — аномально теплым для ноября.

Сергеев подчеркнул, что совсем другая картина будет вырисовываться в Сибири и на Урале. По его словам, фронты столкнут теплый и холодный воздух. В некоторых уральских регионах это приведет к тому, что дождь начнет переходить в снег, а дневная температура опустится до 0…−5.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидается резкое похолодание на Камчатке и в Магаданской области — до −20–25 градусов. В отдельных районах будет еще морознее. В ноябре в этих регионах выпадет рекордное количество осадков — до 200 мм. Это создаст опасные условия для схода лавин. При этом ураганный ветер может вызвать сильные снежные заносы.

Будет ли тепло в ноябре

Согласно данным центра погоды «Фобос», в ноябре ожидаются температурные качели. Атлантические циклоны и южные антициклоны будут сменять друг друга, вызывая значительный контраст между европейской частью и Уралом. По прогнозу синоптика Михаила Семенова, первая половина месяца будет теплее климатической нормы.

«Однако такая погода простоит недолго. Во второй декаде ноября будет фиксироваться отрицательная температура в ночное время, а среднесуточные значения приблизятся к климатической норме», — пояснил NEWS.ru Семенов.

Синоптик Михаил Леус подтвердил, что в центральных областях европейской России остается осенняя погода, несмотря на то что все чаще наблюдаются ночные заморозки.

«Ожидается, что средний температурный фон в предстоящие дни будет на 2–7 градусов выше климатической нормы. Переход синоптических процессов на зимние рельсы произойдет ближе к середине ноября», — пояснил NEWS.ru Леус.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда выпадет первый снег

Зима проведет первую репетицию в ближайшие дни, рассказал NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец. Согласно его прогнозу, в ночь на 11 ноября выпадет снег. В середине месяца Москву накроет первый устойчивый снежный покров толщиной до 2–4 см, предупредил специалист.

В прошлом году похолодание и снег пришли в столицу после 18 ноября. Осадки, выпавшие 14 октября и 4 ноября, не создали устойчивого снежного покрова. Рекордно рано обильные снегопады накрыли столицу в 2023 году — в начале ноября.

По данным Семенова, первый снег в Москве, как правило, выпадает во второй декаде ноября — 15–20 числа.

Когда нужно «переобувать» автомобиль

Тишковец призвал водителей не тянуть со сменой автомобильной резины. На следующей неделе, по его словам, начнется стремительное похолодание, поэтому необходимо сменить колеса на зимний вариант.

«Столбики термометров устремятся к нулевой отметке. В сумерках минимальная температура воздуха будет колебаться от −3 до +2 градусов, в середине дня — от −2 до +3. Дожди станут переходить в мокрый снег. С 13 ноября в Москве земля станет постепенно белеть — начнется формирование снежного покрова. К следующим выходным — 15 и 16 ноября — он может составить 3–5 см. По ночам в столице ударят морозы до −1–6 градусов, в светлое время суток будет около 0. К середине ноября наступит метеорологическая зима», — сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.

Автомобильный эксперт Михаил Пальмов в разговоре с NEWS.ru заявил, что менять резину рекомендуется при понижении среднесуточной температуры до +5–7 градусов. «Однако следует учитывать ночные заморозки, которые могут вызвать гололедицу. Рекомендуется не дожидаться начала декабря и сменить шины заблаговременно, до 10–15 ноября», — отметил специалист.

В Минтрансе России заявили, что в соответствии с законом зимняя резина должна быть установлена перед наступлением календарной зимы — до 1 декабря. «Технический регламент Таможенного союза говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль», — сообщили в ведомстве.

