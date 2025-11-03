Кошмарный ноябрь: -30, дождь со снегом, ураганный ветер — прогноз погоды

Погода в ноябре может не раз удивить россиян колебаниями температуры. Метеорологи в очередной раз скорректировали прогноз на последний осенний месяц. Ждать ли резкого прихода холодов, к каким катаклизмам стоит готовиться — в материале NEWS.ru.

Ждать ли россиянам сильных холодов в ноябре

Ноябрь будет богат на разные погодные аномалии, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. «Скорее всего, мы станем свидетелями широкой палитры природных явлений: от резких перепадов температур до внезапной смены снега на дождь. Почва постепенно начнет промерзать, однако устойчивый снежный покров появится только в конце месяца», — сообщил синоптик.

Как рассказал NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец, долгосрочный прогноз на ноябрь говорит о том, что заключительный месяц сезона примет теплую эстафету от октября и будет в Центральной России на 2–4 градуса теплее климатической нормы. При этом, по его словам, дефицит осадков в столичном регионе составит 20–30%

«Ноябрь будет относительно теплым и сухим. Это означает, что наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), которое обычно происходит около 10 ноября, будет отложено. Снежный покров сформируется в последнюю декаду календарной осени», — сообщил Тишковец.

Погода будет разительно отличаться от региона к региону, пояснил Сергеев. По его данным, на северо-западе страны окажется холоднее, чем в ее центральной части. «Например, в Псковской области ожидаются ночные температуры около -3 градусов. Также прогнозируется снег и дождь. Средняя дневная температура будет колебаться между +2 и +5. Такие условия, вероятно, приведут к образованию гололеда и осложнению дорожной ситуации», — сказал собеседник. NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли теплые дни в ноябре

Согласно прогнозу синоптика Михаила Леуса, первая неделя ноября окажется довольно теплой. В разговоре с NEWS.ru специалист сказал, что дождливый циклон «Лотар» переместится на юго-восток европейской России. На фоне растущего атмосферного давления днем в облаках над столицей появятся прояснения, а дожди прекратятся.

Позднее столичный регион окажется на периферии барического максимума. На погоду начнет влиять теплый фронт, связанный с очередным, выходящим на северо-запад страны североатлантическим циклоном. По этой причине небо вновь затянут плотные облака, заморосят дожди и потеплеет до +8–10.

«В целом в первую декаду ноября температура воздуха будет на 4–5 градусов выше положенных по климату значений. При этом ни заморозков, ни осадков в виде снега в эти дни не ожидается», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Каких природных катаклизмов ждать в ноябре

В ряде регионов страны ноябрь окажется аномально холодным месяцем. В ближайшие 10–14 дней придут аномальные холода в Якутию. В этом регионе, как рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Семенов, ожидается по-настоящему зимняя погода: воздух может остыть до −30 градусов.

Ранее метеоролог заявил, что в регионах Сибири прогнозируется сильное похолодание с температурой до 25–28 ниже нуля. При этом морозы будут сопровождаться сильными ветрами и снежными бурями. Это означает, что зима может прийти в отдельные районы страны раньше срока, заключил он.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидается резкое похолодание на Камчатке и в Магаданской области — до минус 20–25 градусов. В отдельных районах будет еще морознее. В ноябре в этих регионах выпадет рекордное количество осадков — до 200 мм. «Это создаст опасные условия для схода лавин. При этом ураганный ветер способен вызвать сильные снежные заносы», — добавил Семенов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он также сообщил, что в ноябре ожидается очень много туманных дней. «Надо быть готовым к этому явлению. В условиях повышенной влажности видимость окажется крайне ограниченной, что заметно осложнит движение транспорта», — подчеркнул он.

Согласно прогнозу синоптиков, на Кубани и Кавказе ожидается аномально теплый, но очень влажный ноябрь. По данным Семенова, количество осадков может превысить 180 мм. Порывистый ветер, достигающий скорости до 30 м/с, может привести к обрывам линий электропередачи и аварийным ситуациям,

Когда стоит «переобувать» автомобиль

Тишковец порекомендовал россиянам «переобуть» машины в зимнюю резину в начале ноября. По его словам, в условиях частого ночного минуса повысится вероятность образования гололедицы и выпадения осадков.

В Минтрансе России заявили, что в соответствии с законом зимняя резина должна быть установлена перед наступлением календарной зимы — до 1 декабря. «Технический регламент Таможенного союза говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль», — напомнили в ведомстве.

Леус уточнил, что москвичи, которые не запланировали замену автомобильных шин на предстоящие выходные, могут повременить с этим до следующих. По его мнению, гололеда пока не предвидится.

Как правило, эксперты призывают водителей менять шины в том случае, если среднесуточная температура воздуха опускается ниже плюс 5–7 градусов. Переход через эту отметку говорит о том, что возврата к теплой погоде уже не будет. В данном случае речь не идет о южных регионах, где снег вообще может не выпадать в течение зимы. Если вы живете в северном регионе, то, возможно, шины стоит поменять еще раньше.

