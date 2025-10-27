Чудовищный ноябрь: −30, снегопады, сугробы — прогноз погоды на конец осени

В последний месяц осени погода станет для россиян настоящим испытанием на прочность. Обновившие прогноз синоптики уже говорят о 30 днях климатических потрясений. Что ожидает россиян в преддверии зимы, есть ли еще надежда на теплые дни — в материале NEWS.ru.

Будет ли теплая погода в начале ноября

По оценкам метеоролога Александра Сергеева, устойчивые заморозки в центральной части России начнутся не ранее середины ноября. Это означает, что первые дни месяца будут относительно теплыми.

«Ожидается среднемесячная температура на три градуса выше многолетних значений. Такое отклонение от климатической нормы считается весьма значительным», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Синоптик Евгений Тишковец также отметил, что не стоит ждать резкого похолодания в начале ноября. «Глубокая осень продержится до конца текущего месяца, отодвинув предзимье на ноябрь», — сказал он.

По словам Сергеева, в октябре в атмосфере сформировалась нестандартная совокупность условий. В частности, оттепели сменялись достаточно резкими похолоданиями, а аномально влажные воздушные массы, которые пришли с Арктики и южных поясов, формировали нестабильную погоду.

«Согласно некоторым метеорологическим моделям и обновленным расчетам, ноябрь окажется месяцем, разительно отличающимся от традиционных для этого времени года характеристик. Вполне возможно, он станет одним из самых суровых за последние десятилетия», — пояснил специалист.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в прошлом году в ноябре было теплее нормы почти на два градуса, а осадков фиксировалось в избытке — 50% от месячной нормы выпало в первые пять дней месяца. Тогда же сформировался временный снежный покров высотой до 8 см.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда ждать снега в ноябре

Синоптик Михаил Семенов подчеркнул, что устойчивый снежный покров в центральных регионах сформируется лишь в последнюю неделю ноября.

«Речь идет не о первом снеге, а о покрове, который, как правило, сохраняется до весеннего потепления. Согласно многолетним климатическим наблюдениям, эти даты обычно приходятся на 29–30 ноября», — рассказал он NEWS.ru.

Ранее Тишковец сообщил NEWS.ru, что метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября. В конце календарной осени ожидается формирование устойчивого снежного покрова высотой 3–8 см с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы до 10–20 см.

Какие климатические катаклизмы могут произойти в ноябре

В середине ноября в ряд регионов страны придут аномальные холода, рассказал Семенов. Например, в Якутии ожидается по-настоящему зимняя погода: температура воздуха может опуститься до −30 градусов.

«В регионы Сибири может прийти сильное похолодание с температурой до 25–28 ниже нуля. При этом морозы будут сопровождаться сильными ветрами и снежными бурями. Это означает, что зима может прийти на отдельные территории страны раньше срока», — заключил Семенов.

Он также сообщил, что в ноябре ожидается очень много туманных дней. «Надо быть готовым к этому явлению. В условиях повышенной влажности видимость окажется крайне ограниченной, что будет заметно осложнять движение транспорта», — рассказал Семенов.

Когда готовиться к гололеду

Как рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Леус, конец октября в Москве и Центральной России ожидается довольно теплым. По его словам, столица окажется в теплом секторе циклона, в зоне облачной, дождливой и ветреной погоды с аномально низким атмосферным давлением. Оно будет на 12–14 единиц ниже нормы.

«При таких погодных процессах, с ожидаемым отсутствием заморозков и осадков в твердой фазе, замену автомобильных шин можно сдвинуть на начало ноября», — пояснил Леус.

Тишковец ранее в разговоре с NEWS.ru порекомендовал россиянам «переобуть» машины в зимнюю резину в начале ноября — до 3–4-го числа. «В условиях частого ночного минуса повысится вероятность образования гололедицы и выпадения осадков в разном агрегатном состоянии», — сообщил эксперт.

В Минтрансе России заявили, что в соответствии с законом зимняя резина должна быть установлена перед наступлением календарной зимы — до 1 декабря. «Технический регламент Таможенного союза говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль», — напомнили в ведомстве.

В Минтрансе подчеркнули, что из-за воздействия температуры летняя резина может стать слишком твердой и потерять упругость, что ухудшит сцепление с дорогой и увеличит тормозной путь.

