07 ноября 2025 в 14:40

В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры

Власти Днепра запретили публичное использование русскоязычной культуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководство Днепра официально запретило публичное использование «русскоязычного культурного продукта», о соответствующем решении сообщается на странице украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что оно было принято исполкомом горсовета.

В Днепре по обращению уполномоченного по защите государственного языка и жителей общины города введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение принял исполком горсовета, — подчеркнули в пресс-службе омбудсмена.

Ранее таксиста в Харькове оштрафовали на 5,1 тыс. гривен (9,8 тыс. рублей) за отказ использовать украинский язык. Отмечается, что мужчина также не захотел выключить музыку на русском.

До этого стало известно, что жители города Житомира на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении. В силовых структурах РФ пояснили, что местные стали игнорировать запреты украинских властей, не скрывая свои предпочтения.

Также депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявил, что город Львов, который традиционно считался одним из самых украиноязычных населенных пунктов страны, начал постепенно «русифицироваться». По словам парламентария, властям следует «обеспокоиться» этим фактом.

Украина
Днепр
русский язык
запреты
