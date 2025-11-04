Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 21:08

На Украине таксиста оштрафовали за русский язык

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таксиста в Харькове оштрафовали на 5,1 тыс. гривен (9,8 тыс. рублей) за отказ использовать украинский язык, сообщила пресс-служба уполномоченного по защите госязыка в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что мужчина также не захотел выключить музыку на русском.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла решение о наложении административного взыскания в виде штрафа — 5,1 тыс. гривен — на водителя такси, который в Харькове в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жители города Житомира на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении. В силовых структурах РФ пояснили, что местные стали игнорировать запреты украинских властей, не скрывая свои предпочтения.

До этого депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявил, что город Львов, который традиционно считался одним из самых украиноязычных населенных пунктов страны, начал постепенно русифицироваться. По словам парламентария, властям следует обеспокоиться этим фактом. Он также обратил внимание на отсутствие в городе эффективных программ по защите украинского языка. Мельничук пообещал работать над мерами по его усилению.

