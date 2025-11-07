Приметы 7 ноября: Дедовские плачи — вспоминаем мертвых

7 ноября в народе прозвали Дедовскими плачами, поскольку в этот день обычно вспоминали ушедших родственников и друзей. Промозглая и сырая погода, что часто устанавливалась в эту дату, для наших предков символизировала скорбь самой природы.

Приметы о погоде в Дедовские плачи, 7 ноября

Если деревья к этому дню еще не сбросили всю листву, это предвещало затяжную и суровую зиму.

Сильный снегопад — к отличному урожаю.

Тускло светящиеся звезды на ночном небе сулили холод и ненастье. Яркие звезды, наоборот, обещали тепло.

Утренний туман считался знаком скорой оттепели.

Буря была знаком того, что ненастье продлится еще долго.

Солнечный и ясный день сулил раннюю весну на будущий год.

Вороны и погода: приметы о зверях и птицах 7 ноября

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — жди ураган. А кружат высоко в небе — снегопад.

Петухи распелись — скоро потеплеет.

Погода 7 ноября по приметам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День без хлеба и лени: что нельзя делать 7 ноября

Запреты в этот день в основном были связаны с почтением памяти предков, финансами и личными переживаниями.

Категорически нельзя есть хлеб. Считалось, что тот, кто съест в этот день даже кусочек хлеба, весь будущий год будет жить в нищете и трудностях.

Запрещено плакать в перьевую подушку. Верили, что перья впитают горечь и потом будут мучить спящего дурными и беспокойными снами.

Лгать, обманывать и лукавить не стоит. Тот, кто солжет, будет жить во лжи и обмане весь следующий год.

Много и громко смеяться тоже нельзя. Это сулило, что вскоре придется много плакать.

Запрещено отказывать в помощи сиротам, нищим и обездоленным. Отказ в милостыне или помощи мог привести к потере финансовой удачи.

Торговцам не рекомендовалось менять место торговли — считалось, что можно спугнуть удачу.

Нельзя лениться и бездельничать. День был удачен для завершения давно начатых дел.

Поминки и милостыня: что можно делать 7 ноября

Поминать усопших. Главная традиция — посещение кладбищ, уборка могил и зажигание церковной свечи.

Устраивать поминальную трапезу. Дома накрывали обильный стол, обязательно ставя любимые блюда ушедших родственников.

Помогать нуждающимся. Подавали милостыню и оказывали помощь сиротам и обездоленным. Считалось, что молитва нищего скорее дойдет до Бога.

Завершать начатые дела. Считалось, что любая работа, которую не удавалось закончить ранее, будет успешно завершена именно 7 ноября.

А еще женщинам следовало покаяться в грехах и выплакать накопившееся горе, чтобы встретить зиму с чистой душой. Так что можете пострадать от души. Главное, не в подушку!

А чтобы поднять себе настроение, приготовьте быстрый кекс с орехами и какао.