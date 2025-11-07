Временный президент Сирии освободился от санкций ООН СБ ООН снял санкции с временного президента Сирии Аш-Шараа и главы МИД Хаттаба

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию об исключении сирийских политиков из санкционных списков, передает Reuters. Документ предусматривает снятие ограничений с президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба.

За принятие резолюции проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Отмечается, что Китай при голосовании воздержался.

Инициатива по подготовке документа исходила от США. Санкционные списки ранее включали лица, связанные с запрещенными террористическими организациями.

Недавно бизнесмен Михаил Гуцериев добился отмены европейских санкций, введенных против него в 2024 году. При этом такое постановление не гарантирует фактического снятия ограничений, так как после вынесения вердикта Совет Евросоюза уже два раза продлевал аналогичный санкционный режим в отношении предпринимателя.

До этого американский президент Дональд Трамп сообщил о своей готовности отменить действующие санкции в отношении Ирана. По его словам, стране нужна помощь, так как выживать под таким давлением практически невозможно.