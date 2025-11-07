Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 00:51

Временный президент Сирии освободился от санкций ООН

СБ ООН снял санкции с временного президента Сирии Аш-Шараа и главы МИД Хаттаба

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию об исключении сирийских политиков из санкционных списков, передает Reuters. Документ предусматривает снятие ограничений с президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба.

За принятие резолюции проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Отмечается, что Китай при голосовании воздержался.

Инициатива по подготовке документа исходила от США. Санкционные списки ранее включали лица, связанные с запрещенными террористическими организациями.

Недавно бизнесмен Михаил Гуцериев добился отмены европейских санкций, введенных против него в 2024 году. При этом такое постановление не гарантирует фактического снятия ограничений, так как после вынесения вердикта Совет Евросоюза уже два раза продлевал аналогичный санкционный режим в отношении предпринимателя.

До этого американский президент Дональд Трамп сообщил о своей готовности отменить действующие санкции в отношении Ирана. По его словам, стране нужна помощь, так как выживать под таким давлением практически невозможно.

Сирия
СБ ООН
санкции
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Болеющего раком спортсмена пытались вылечить от свинки
Шестилетний стрелок принес учительнице $10 млн компенсации
Трамп рассказал, когда посетит Индию
Отель или квартира? Раскрыты секреты правильного выбора жилья для отдыха
Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России
Один аэропорт прекратил работу из-за дронов
Названа причина возможной катастрофы для экономики США
Фаза Луны сегодня, 7 ноября 2025 года. Кормим кошек рыбой, идем к шефу
В Госдуме рассказали, как налоговая выявляет скрытые доходы граждан
Ученый погиб из-за эксперимента с морковным соком
Казахстан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям»
Временный президент Сирии освободился от санкций ООН
Трамп сделал заявление о покупке Индией российской нефти
Концерн «Уралвагонзавод» объявил об оптимизации своих расходов
В Европе призвали Запад оставить Россию в покое
Гороскоп на 7 ноября: судьбоносный день для Водолеев и Стрельцов
Приметы 7 ноября: Дедовские плачи — вспоминаем мертвых
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 ноября 2025 года
Названо число компаний-псевдопроизводителей БАДов
Флаг Украины сняли со здания парламента Чехии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.