13 октября 2025 в 18:57

Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях

Американский президент Дональд Трамп сообщил о своей готовности отменить действующие санкции в отношении Ирана. Данное заявление прозвучало во время его визита в Египет, где проходит международный саммит, посвященный урегулированию палестино-израильского конфликта, передает Fox News.

Им нужна помощь. Они находятся под санкциями, огромными санкциями. Я бы хотел снять санкции, когда они будут готовы к диалогу. Они не смогут выжить в условия этих санкций: они слишком жесткие, — сказал Трамп.

Президент также связал возможность достижения перемирия в секторе Газа с ранее нанесенными ударами по иранским ядерным объектам. По его мнению, эти военные действия создали необходимые предпосылки для начала переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп выразил удовлетворение тем, что его план по урегулированию ситуации в секторе Газа получил широкую международную поддержку. Особое внимание он обратил на позитивный отклик со стороны России и других ключевых игроков.

Также сообщалось, что двое депутатов парламента Израиля (кнессета), Айман Уде и Офер Касиф, попытались сорвать выступление Трампа. Оба политика представляют левые партии и выступают за защиту интересов израильских арабов.

