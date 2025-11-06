Мужчина получил ранения при атаке БПЛА в Рыльске Хинштейн: 60-летний мужчина получил ранения при ударе дрона в Рыльске

В Рыльском районе Курской области в результате удара дрона получил ранения 60-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, житель доставлен в больницу.

В Рыльском районе от удара дрона пострадал 60-летний мужчина. В результате прилета по молоковозу мужчина получил осколочные ранения правого бедра и живота. Он доставлен в местную ЦРБ, — написал он.

До этого губернатор Волгоградской области заявил, что подразделения ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. В результате атаки были повреждены многоквартирный дом и стекла соседних зданий.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.