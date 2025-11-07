Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 00:01

Флаг Украины сняли со здания парламента Чехии

Окамура распорядился снять украинский флаг со здания парламента Чехии

Томио Окамура Томио Окамура Фото: Roland Macri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недавно избранный спикер парламента Чехии Томио Окамура сообщил в соцсети X, что отдал распоряжение демонтировать украинский флаг, находившийся на здании с весны 2022 года. Он отметил, что данное решение отражает изменение политического курса в отношении поддержки Украине.

Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи! — сказано в публикации.

Ранее экс-депутат Европарламента Филип Турек заявил, что правительство Чехии намерено сократить военную помощь Украине, сосредоточившись на дипломатическом урегулировании конфликта. По его словам, Прага также сфокусируется на своих потребностях в области безопасности.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что реальность показывает невозможность бесконечного конфликта с Россией. По его словам, это грозит крахом экономик европейских стран. Он отметил, что подход, ориентированный на конфронтацию с Москвой, принесет Европе лишь потери.

Кроме того, на украинских интернет-платформах стали активно продаваться товары военного назначения, которые поступают из Великобритании. В Сети можно найти широкий ассортимент западных униформ, экипировки и даже маскировочных сетей.

Украина
Чехия
поддержка
флаги
Дальше
