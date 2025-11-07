Афган, гибель жены в авиакатастрофе, пятеро детей: как живет Борис Громов

7 ноября экс-губернатор Московской области Борис Громов отметит 82-летие. Известный генерал, Герой Советского Союза и политик успел поработать в России и на Украине. Одни его любят, другие критикуют. Как он сейчас живет, чем занимаются его дети, что известно о второй жене Громова Фаине — в материале NEWS.ru.

Почему Борис Громов стал военным

Громов родился 7 ноября 1943 года в Саратове в обычной советской семье. Его отец погиб во время Великой Отечественной войны. Борис, вдохновленный примером брата, который выбрал путь военного, в возрасте 12 лет поступил в Саратовское суворовское училище. Но в 1960-м его расформировали, а учеников перевели в Тверь.

Затем Громов окончил Ленинградское общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова, служил в Калининграде. Он был командиром взвода и роты мотострелковой дивизии.

В 1969 году Громов поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе, которую окончил с отличием. Занимал разные посты в армии СССР и дослужился до полковника. В возрасте 40 лет Громов получил звание генерал-майора. Личная жизнь также складывалась хорошо. Жена Наталья родила ему двоих сыновей — Максима и Андрея.

Борис Громов и заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС Владимир Севрук, 1988 год Фото: Андрей Соломонов/ РИА Новости

Как Борис Громов потерял жену в авиакатастрофе

3 мая 1985 года стало судьбоносным днем в жизни Громова — он потерял жену в страшной авиакатастрофе.

«Когда они взлетели из Львова, диспетчер авиационного львовского аэропорта ошибся с воздушными эшелонами и дал раньше команду нашему военному самолету подниматься. А навстречу шел Ту-134 пассажирский из Таллина. Они столкнулись. В общем, 120 человек погибли, в том числе и Наташа, и [Евгений] Крапивин (друг Громова. — NEWS.ru) с сыновьями своими (Андреем и Александром. — NEWS.ru). Была настоящая трагедия. Тот диспетчер был пожилым, прошел Великую Отечественную войну. Через два дня после случившегося у него произошел разрыв сердца, и он умер», — рассказывал позже Громов.

Генерал остался вдовцом с двумя сыновьями. Максиму тогда было 11 лет, а Андрею — пять. В воспитании мальчиков ему помогали родственники из Саратова. Громов, как настоящий офицер, взял на поруки 24-летнюю вдову Крапивина Фаину, которая осталась одна с двумя новорожденными дочерьми на руках.

Чем прославился генерал Борис Громов в Афганистане

Чтобы пережить горе, Громов погрузился в работу. Он отправился в командировку в Афганистан, где в течение нескольких лет принимал участие в боевых действиях. За проведение успешной военной операции «Магистраль» Громов получил звание Героя Советского Союза. Позже он руководил выводом войск из Афганистана и выехал из страны на последнем БТР.

«На мосту через Амударью неожиданно меня встретил старший сын Максим (это для меня было сюрпризом). Когда обнялись, я чуть не разревелся от нахлынувших на меня чувств. Мы вместе с ним пошли к месту, где был готов митинг. Дальше прошла короткая встреча, короткие поздравления, короткий прием и… все! Буднично и коротко. Эмоций через край не было. После этого у меня на душе совсем стало пусто», — вспоминал Громов о тех событиях в своей книге «Три жизни одного человека».

Борис Громов доложил представителю руководства Вооруженных сил СССР генералу армии Н. И. Попову о завершении вывода советских войск из Афганистана. Генерала Громова встретил сын. 1989 год Фото: Ходжаев И./Фотохроника ТАСС

Как Борис Громов завел новую семью

В феврале 1989 года Громов возглавил Киевский военный округ. Его сын Максим поступил в Киевское суворовское училище. В том же году Громова избрали народным депутатом СССР, а позже — кандидатом в члены ЦК КПСС. Его политическая карьера пошла в гору.

Громов не забывал о Фаине с дочерьми. Когда он приезжал в Москву, всегда заходил к ним в гости. Генерал приносил цветы и подарки, ненавязчиво оставлял деньги на жизнь — клал их под телефон или на буфет. Однажды Громов попросил Фаину устроить ему с сыновьями экскурсию по Москве, а в другой раз пригласил женщину в ресторан.

В 1990 году они поженились. Все прошло во-военному — четко и быстро. Утром помощник генерала доставил женщине заявление из ЗАГСа, а к ужину Громов принес огромную корзину роз, шампанское и проштампованный паспорт.

Фаина с дочерьми Валей и Женей перебралась в Киев. Девочки обожали отчима — он удочерил обеих. Сыновья Громова с пониманием восприняли новость о браке.

1 декабря 1990 года Громова назначили первым заместителем министра внутренних дел СССР. Он также стал членом Политбюро ЦК Компартии Украины. С 6 декабря 1991 года генерал занимал должность первого заместителя главнокомандующего сухопутными войсками. С 16 июня 1992 года по 13 февраля 1995-го Громов был замминистра обороны РФ.

В 1998 году в семье генерала случилось пополнение — у него с Фаиной родилась дочь Лиза. Счастливая мать отмечала, что редко мужчина с четырьмя детьми соглашается завести еще одного ребенка.

Позже Громов был избран депутатом Госдумы. 28 января 2000 года он стал губернатором Московской области. Громов проработал на этом посту 12 лет.

Борис Громов (в центре) с дочерьми на избирательном участке, 1995 год Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Как сейчас живет Борис Громов

После отставки с поста губернатора в 2012-м Громов был сенатором от Подмосковья. Год спустя он вновь избрался в Госдуму. В 2022-м Громов поддержал спецоперацию ВС РФ на Украине.

«Наши военные молодцы, действуют мужественно, уверенно. В одном сомнений нет: СВО завершится нашей победой», — заявил Громов в интервью ТАСС. Украина и Канада ввели санкции против генерала.

Сейчас Громов является руководителем всероссийской общественной организации «Боевое братство». Он пишет книги и живет в счастливом браке с супругой. Фаина считает, что походы в магазин за картофелем не мужское дело, а атмосфера и уют в доме зависят на 99% от трудолюбия женщины. Громов позволяет жене давать советы по части гардероба.

Супруги стараются каждые выходные ходить на концерты в консерваторию. Фаина называет мужа настоящим мужчиной. У Громова есть внуки-двойняшки.

В 2024 году СМИ сообщили, что Фаина стала жертвой мошенников. Супругу бывшего губернатора Московской области якобы обманули на 2,25 млн рублей. Злоумышленники позвонили женщине по телефону и сообщили, что ее учетная запись на «Госуслугах» была взломана, а банковские счета находятся под угрозой. Аферисты добавили, что нужно как можно скорее снять сбережения со счета и перечислить их на безопасный счет.

СМИ писали, что под руководством аферистов Громова поехала в банк, где сняла со счета часть денег. Затем она отправилась в другую кредитную организацию и якобы перевела злоумышленникам 2 млн 250 тыс. рублей. Впоследствии сотрудники органов правопорядка возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Позднее женщина заявила, что никто ее не обманывал, а все слухи об аферистах недостоверны.

Борис Громов (в центре на первом плане) с супругой Фаиной (вторая справа), дочерьми Валентиной (вторая слева) и Евгенией (справа) на балу дебютанток Tatler в колонном зале Дома союзов в Москве. 2013 год Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

Что известно о детях генерала Громова

Старший сын Громова Максим окончил Киевское суворовское училище, после чего продолжил службу на Украине в звании полковника.

Младший сын генерала Андрей также выбрал военную стезю. Окончив Московское суворовское училище, он поступил в Военный университет на юридический факультет. Сейчас мужчина занимается предпринимательством.

Девочки-двойняшки Валя и Женя окончили МГИМО. Младшая дочь Лиза, которую крестил Юрий Лужков, занималась художественной гимнастикой. В девятилетнем возрасте, когда ее отец был губернатором Московской области, она победила в международном турнире «Подмосковье».

