Свиньи, лесопилка, ресторан в Геленджике: как живет вдова генерала Лебедя

Секретарь Совета безопасности РФ Александр Лебедь и его супруга Инна Лебедь на водно-спортивном празднике, посвященном 300-летию российского флота, на Северном речном вокзале столицы, 1996 год

23 года назад в авиакатастрофе погиб генерал и политик Александр Лебедь. Тогда он занимал пост губернатора Красноярского края. С тех пор его жена Инна не дала ни одного интервью. Дети военного ведут закрытый образ жизни и не общаются с прессой. Кем стали сыновья и дочь, где они сейчас, чем занимается вдова — в материале NEWS.ru.

Как будущий генерал Лебедь познакомился с женой

Александр Лебедь родился в простой рабочей семье в Новочеркасске Ростовской области. С детства он мечтал стать летчиком, но после школы не поступил в училище. Врачебная комиссия не допустила его из-за проблем со здоровьем.

Впоследствии Лебедь устроился шлифовальщиком на Новочеркасский завод постоянных магнитов (ныне литейно-механический завод ПАО «Магнит»). На предприятии он познакомился с будущей женой Инной Чирковой. Строгая девушка сделала ему замечание, а тот не стал препираться, чем заинтересовал ее. Александр ухаживал за Инной четыре года.

«То яблоко подарит, то с розами встретит. Провожал во вторую смену, в кино приглашал. На комсомольские собрания вместе ходили», — рассказывала Инна.

Когда Александр сделал ей предложение, девушка ответила, что выйдет за него замуж, когда он станет офицером. В итоге Лебедь, распрощавшись с мечтой стать летчиком, поступил в Рязанское воздушно-десантное училище. Александр и Инна сыграли свадьбу после окончания первого курса. Девушка переехала в Рязань, поступила на заочное отделение в местный педагогический институт и стала работать старшей пионервожатой.

Секретарь Совета безопасности РФ и помощник президента России по национальной безопасности генерал-лейтенант Александр Лебедь с супругой Инной, 1996 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Сколько детей родилось у Александра и Инны Лебедь

Спустя год у пары появился первенец — Саша, еще через год — дочь Катя. Семья часто переезжала — Лебедю приходилось менять места службы, а жена с детьми повсюду следовали за ним.

Будущий генерал и супруга жили небогато. Инна работала, училась, заботилась о семье и доме. Она шила детям одежду, вязала и готовила еду. Когда Инна окончила институт, в семье родился младший сын Ваня.

Как генерал Лебедь относился к жене

Когда ребенку исполнилось два года, Лебедь оказался в Афганистане. Инна осталась одна с детьми. Впоследствии супруга генерала рассказывала, что это было очень трудное для нее время. Она держалась изо всех сил, запрещала себе думать о плохом. Однажды Инна получила похоронку, в которой говорилось о том, что ее муж погиб. Она рассказывала, что тогда обняла детей и повторяла: «Все будет хорошо». Муж вернулся домой целым и невредимым. Оказалось, что произошла ошибка.

«Вместо официальной похоронки явился я — живой, здоровый, слегка возбужденный предстоящими перспективами. Явился, чтобы застать свою жену поседевшей в тридцать лет», — писал генерал в мемуарах.

Впоследствии Лебедь участвовал в подавлении антисоветских выступлений в Тбилиси и проходил службу в Приднестровье. Несмотря на трудности, которые сопровождали его повсюду, он всегда приходил домой с улыбкой, оставляя все плохое за порогом.

Генерал считал жену своим талисманом и ласково назвал ее лебедушкой. Если на официальных мероприятиях его приглашали танцевать, всегда отказывался. Однажды генерала спросили, какой должна быть женщина, чтобы покорить его. Лебедь, не раздумывая, ответил: «Надо просто быть моей женой».

Лидер общественно-политического движения «Конгресс русских общин» генерал-лейтенант Александр Лебедь с супругой Инной на избирательном участке во время выборов депутатов Госдумы, 1995 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

В 1996 году он начал политическую карьеру. Лебедь был одним из кандидатов в президенты России, но проиграл в первом туре Борису Ельцину. Тот назначил его секретарем Совета безопасности РФ с особыми полномочиями. Генерал призвал своих избирателей проголосовать за Ельцина во втором туре. Спустя два года он стал губернатором Красноярского края.

По долгу службы Лебедь бывал в зарубежных командировках. Инна рассказывала, как однажды муж исполнил ее самую заветную мечту — отвез в Париж. Это был официальный визит по приглашению французского правительства, но генерал устроил все так, будто они отправились в свадебное путешествие. Лебедь организовал для жены ужин на корабле, плывшем по Сене, с музыкой и танцами.

Как жена перенесла гибель генерала Лебедя в авиакатастрофе

Поездка в Париж стала финальным аккордом счастливого брака, продолжавшегося более 30 лет. 28 апреля 2002 года Лебедь погиб в авиакатастрофе. Он летел на вертолете Ми-8 с чиновниками, охраной и журналистами. Машина рухнула, еще в воздухе начав разваливаться на части. От полученных ран губернатор скончался в больнице Абакана. Жертвами крушения стали еще семь человек.

Согласно выводам Минтранса РФ, причинами авиакатастрофы стали несколько факторов: неудовлетворительная организация рейса, нарушение экипажем норм полета в горной местности, а также недостаточное информирование о погодных условиях из-за недоработок метеорологических служб. После авиакатастрофы за нарушение полетных правил осудили командира экипажа Тахира Ахмерова и его помощника Алексея Куриловича. Они получили четыре года колонии-поселения и три года условно соответственно. Оба летчика не признали вину.

Памятник и часовня на месте крушения вертолета, в котором 28 апреля 2002 года находились губернатор Красноярского края генерал-лейтенант Александр Лебедь, сопровождавшие его журналисты и госслужащие, на перевале Кулумыс в природном парке «Ергаки» в горной системе Западный Саян Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Существует версия, что авиакатастрофа была терактом. Она возникла сразу после крушения вертолета. В 2012 году в СМИ появилась информация о том, что бывшие офицеры ГРУ провели расследование гибели Лебедя и якобы обнаружили взрывчатку на лопасти винта Ми-8. Тем не менее эти сведения официально не подтверждены.

После гибели супруга Инна заявила журналистам, что никогда не смирится с утратой и больше не выйдет замуж, потому что второго такого человека не существует. Вдова генерала держалась на похоронах с невероятным достоинством. Она отказалась от бесчисленных предложений выпустить мемуары и рассказать на телешоу о жизни с Лебедем.

Незадолго до крушения вертолета супружеская чета закончила обустройство усадьбы в лесу у озера Щучье, на границе Тверской и Смоленской областей. В этом доме Инна скрылась от навязчивого внимания журналистов.

Как вдова и дети генерала Лебедя живут после его гибели в авиакатастрофе

Спустя полгода после гибели мужа Инна открыла деревообрабатывающее предприятие, которое выпускало шпон, евровагонку и половую доску. На работу брали в основном местных жителей. Они рассказывали, что вдова генерала лично знала каждого из них и интересовалась тем, кто как живет, кому нужна помощь. Вести дела Инне помогал ее друг и телохранитель Максим Игнатьев. Компания развивалась, была конкурентоспособна, и, видимо, жена Лебедя перешла кому-то дорогу. Завод поджигали пять раз, но Инна с рабочими восстанавливали цеха. После шестого пожара она продала предприятие. Ходили слухи, что ей мстили за дела мужа.

Москва. 28 апреля. Родные Александра Лебедя — брат Алексей, вдова Инна Лебедь с дочерью (на снимке слева направо) — на церемонии открытия памятника генералу на Новодевичьем кладбище Фото: Кижель Константин/ТАСС

Затем вдова Лебедя переехала в Подмосковье. СМИ писали, что она занялась разведением свиней, коз, уток и кур. В ее хозяйстве также было несколько лошадей. Впоследствии Инна жила некоторое время в Геленджике, где открыла небольшой ресторан. Местные жители рассказывали, что ее навещал только Игнатьев. В прессе поползли слухи об их романе, но вдова генерала отвечала, что второго Лебедя не существует.

Инна ведет закрытый образ жизни, не дает интервью СМИ и общается лишь с близкими людьми. Старший сын Лебедя Александр стал инженером-кибернетиком, он живет и работает в Москве. Дочь Екатерина окончила математический факультет Тульского политеха и вышла замуж за офицера-артиллериста. Младший сын генерала окончил Бауманку, живет и работает в столице. Все трое не дают интервью журналистам. Известно, что у Лебедя 11 внуков.

