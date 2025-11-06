Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 23:26

Умерла исполнительница главной роли в «Ширли Валентайн»

Звезда фильма «Ширли Валентайн» Полин Коллинз ушла из жизни в 85 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известная британская актриса Полин Коллинз скончалась на 86-м году жизни, передает BBC. Ее уход из жизни подтвердили родственники артистки.

Актриса длительное время боролась с синдромом Паркинсона. Отмечается, что смерть наступила в одном из лондонских пансионатов для пожилых людей в кругу ее близких.

Коллинз вошла в историю кинематографа благодаря роли Ширли Валентайн в одноименном фильме. Эта работа принесла ей номинацию на Оскар и премию BAFTA.

Ранее скончался известный музыкант и основатель ансамбля «Светилен» Дмитрий Гаркави. На момент смерти ему было 60 лет. Прощание с музыкантом состоится 8 ноября.

До этого в Екатеринбурге умерла Элла Григорьевна Эркомайшвили — известная журналистка, посвятившая свою карьеру уральскому телевидению. Ей было 92 года. Элла Григорьевна сыграла важную роль в развитии региональной телекомпании. Эркомайшвили была корреспондентом программы «Время» и освещала для всей страны региональные события.

Кроме того, бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев скончался в возрасте 91 года. Журналиста не стало в больнице 2 ноября утром. Причина смерти не была озвучена. О месте и времени прощания с Лаптевым сразу не заявили.

смерти
актрисы
Великобритания
Лондон
