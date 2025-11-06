Умерла исполнительница главной роли в «Ширли Валентайн» Звезда фильма «Ширли Валентайн» Полин Коллинз ушла из жизни в 85 лет

Известная британская актриса Полин Коллинз скончалась на 86-м году жизни, передает BBC. Ее уход из жизни подтвердили родственники артистки.

Актриса длительное время боролась с синдромом Паркинсона. Отмечается, что смерть наступила в одном из лондонских пансионатов для пожилых людей в кругу ее близких.

Коллинз вошла в историю кинематографа благодаря роли Ширли Валентайн в одноименном фильме. Эта работа принесла ей номинацию на Оскар и премию BAFTA.

