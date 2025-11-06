Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 20:16

Скоропостижно скончался худрук ансамбля «Светилен»

В Иваново умер музыкант Дмитрий Гаркави

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончался известный музыкант и основатель ансамбля «Светилен» Дмитрий Гаркави, передает пресс-служба Ивановской государственной филармонии. На момент смерти ему было 60 лет. Прощание с музыкантом состоится 8 ноября.

Ивановская государственная филармония с чувством глубокой скорби и утраты сообщает о скоропостижной кончине почетного работника культуры Ивановской области Дмитрия Валентиновича Гаркави. <...> Администрация и коллектив скорбят о потере талантливого артиста, мудрого наставника и верного друга. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким, — сказано в сообщении.

Гаркави родился в Иваново в 1965 году. В пресс-службе отметили, что в филармонию он пришел уже состоявшимся музыкантом, который окончил Ивановское музыкальное училище. Кроме того, Гаркави прошел армейскую службу в хоре Краснознаменного Балтийского флота.

В 1988 году появился ансамбль «Светилен». Коллектив шесть раз становился золотым и серебряным призером фестивалей в Венгрии, Швеции, Германии и Австрии.

Ранее в Екатеринбурге скончалась Элла Григорьевна Эркомайшвили — известная журналистка, посвятившая свою карьеру уральскому телевидению. Ей было 92 года. Элла Григорьевна сыграла важную роль в развитии региональной телекомпании. Эркомайшвили была корреспондентом программы «Время» и освещала для всей страны региональные события.

