06 ноября 2025 в 09:28

Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики

В Екатеринбурге скончалась редактор видеофонда ГТРК «Урал» Элла Эркомайшвили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге скончалась Элла Григорьевна Эркомайшвили — известная журналистка, посвятившая свою карьеру телевидению Урала, сообщили в Свердловском творческом союзе журналистов. Ей было 92 года.

Эркомайшвили в последние годы занимала должность редактора видеофонда в ГТРК «Урал». Она начала карьеру журналиста в 1956 году, когда присоединилась к газете «Березовский рабочий». Через пять лет перешла в Свердловскую государственную телерадиокомпанию, где проработала вплоть до начала пандемии коронавируса.

Элла Григорьевна сыграла важную роль в развитии региональной телекомпании. Она была корреспондентом программы «Время» и освещала для всей страны события, происходящие на Урале.

Ранее сообщалось, что бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев скончался в возрасте 91 года. Журналиста не стало в больнице 2 ноября утром. Причина смерти не была озвучена. О месте и времени прощания с Лаптевым будет объявлено позже.

Екатеринбург
смерти
журналисты
телевидение
