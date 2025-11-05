Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 00:05

Приметы 5 ноября: Яков день — Студеный апостол — оберег от печалей

Приметы на 5 ноября Приметы на 5 ноября Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

5 ноября у православных посвящено памяти святого Иакова, которого называли братом Господним. А вот народной среде дата была известна как Яков день или Яков-заступник. С этим временем связывали наступление настоящих холодов: говорили, что именно на Якова ложится второй снег — первый обычно быстро сходил. К празднику готовились серьезно: в хозяйствах завершали подготовку к зиме, особенно заготавливали дрова. Считалось, что Иаков покровительствует всякому мужскому труду.

Приметы о погоде в Яков день, 5 ноября

Если в Яков день шел мелкий плотный снежок или сыпал град, старики говорили, что настоящая зима крепко встанет на земле только ближе к Матрениному дню, то есть 22 ноября. Напротив, пушистый и мягкий снег предвещал теплую и мягкую зиму. Если снег выпадал и не таял, считали это знаком будущего замечательного урожая.

Дождь на Якова связывали с изобилием в следующем году. А вот утренний мороз сулил три дня холодов подряд. Если день проходил тихо и почти без ветра, ждали зиму ровную, без метелей. Красные и оранжевые тона на вечернем небе предупреждали о скором ненастье и сырой погоде.

Погода 5 ноября: что говорят приметы? Погода 5 ноября: что говорят приметы? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Все о пчелах: приметы о зверях и птицах 5 ноября

С этим днем были связаны и обряды, касающиеся пчел. Проводили «пчелиные игры»: хозяева как бы подражали гулу пчел и обязательно ели мед. Считалось: чем больше меда съешь в этот день и чем звонче «пожужжишь», тем удачнее пройдет роение и тем богаче будет медовый сбор летом.

Что с долгами? Что нельзя делать 5 ноября

  • Пить воду натощак. Считали, что это притянет уныние и безнадежность.

  • Давать деньги и вещи взаймы. Существовало убеждение, что долг может не вернуться, а вместе с ним «уйдет» благополучие.

  • Становиться поручителем за чужих людей. Это связывали с риском втянуться в чужие неприятности.

  • Неженатым мужчинам ходить в гости. Полагали, что можно навлечь на себя проблемы и нехватку денег.

  • Ссориться и повышать голос. День считался неблагоприятным для конфликтов: любые разногласия могли затянуться надолго.

Мед, дрова и работа по дому: что можно делать 5 ноября

  • Есть мед для счастья в семье, для здоровья и для благополучия. Девушкам особенно советовали не отказываться от медового угощения — считалось, это привлекает внимание хороших женихов.

Что можно и нельзя делать 5 ноября Что можно и нельзя делать 5 ноября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

  • Завершать заготовку дров. Если успеть закончить работы к Якову, в доме всю зиму будет тепло и уютно.

  • Заниматься мужскими ремеслами. День подходил для ремонта, плотницкого дела, приготовления упряжи и починки конской сбруи.

  • Мириться с теми, с кем была ссора. Считалось, что примирение на Якова приносит спокойствие и укрепляет дружбу надолго.

Шарлотка с тыквой — осенний вариант легендарного пирога. Смотрите рецепт у нас на сайте.

приметы
народные приметы
обычаи
традиции
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
