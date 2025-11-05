Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 00:49

Саратовский аэропорт закрыли для приема самолетов

Росавиация: в аэропорту Саратова введены временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Саратовский аэропорт Гагарин временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее аэропорт Тамбова возобновил полноценную работу после отмены всех ограничений на прием и отправку воздушных судов. По словам Кореняко, введенные меры были направлены на обеспечение безопасности полетов. Аэропорт Тамбова приостанавливал работу в ночь на 4 ноября вместе с воздушными гаванями Саратова и Пензы.

До этого стало известно, что в аэропорту Волгограда также введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, аэропорт города Бремен в Германии был вынужден приостановить операционную деятельность в связи с обнаружением беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от воздушной гавани. Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила выполнение взлетно-посадочных операций для обеспечения безопасности воздушного движения.

