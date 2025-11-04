Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 09:38

Аэропорт Тамбова снял ограничения на работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Тамбова снял все ограничения на прием и выпуск самолетов, написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры принимались для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Аэропорт Тамбов (Донское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении.

Аэропорт Тамбова ограничил работу в ночь на вторник, 4 ноября. Вместе с ним прием и выпуск самолетов приостановили воздушные гавани Саратова и Пензы.

Позднее о введении ограничений на выполнение авиарейсов объявили крупнейшие аэропорты двух регионов Приволжья — Казань и Уфа. Мера затронула как прием, так и выпуск воздушных судов. Она направлена на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Ранее стало известно, что в аэропорту Волгограда также введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Тамбов
аэропорты
самолеты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СКР назвали количество оставшихся жить в Судже человек
Стал известны необычные подробности райдера Успенской
Путин подписал указы о двух новых праздниках в России
Аэропорт Тамбова снял ограничения на работу
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства видеооткрыткой
В России появился новый праздник
Ученые предупредили россиян о новой мощнейшей вспышке на Солнце
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Жесткое столкновение двух грузовиков в Приангарье попало на видео
Россиянин искромсал жену ножом из-за предстоящего развода
Южная Корея поставила точку в создании собственного ядерного оружия
На Украине начали расследование после удара по плацу во время награждения
В России предложили ввести зарплату для родителей
Назван хоккеист, повторивший достижение Гретцки и Лемье в НХЛ
Россиян поздравили с Днем народного единства из космоса
Трамп откровенно рассказал о последствиях покушения
Перенесшего гипертонический криз митрополита УПЦ снова арестовали
Китай начал выпуск воздушных автомобилей
Евросоюз уличили в страхе признать победу Путина на Украине
«Гнилая ложь»: Зеленского обвинили во вранье о ситуации на фронте
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.