Аэропорт Тамбова снял ограничения на работу

Аэропорт Тамбова снял все ограничения на прием и выпуск самолетов, написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры принимались для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Аэропорт Тамбова ограничил работу в ночь на вторник, 4 ноября. Вместе с ним прием и выпуск самолетов приостановили воздушные гавани Саратова и Пензы.

Позднее о введении ограничений на выполнение авиарейсов объявили крупнейшие аэропорты двух регионов Приволжья — Казань и Уфа. Мера затронула как прием, так и выпуск воздушных судов. Она направлена на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Ранее стало известно, что в аэропорту Волгограда также введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.