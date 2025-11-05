Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 01:45

Названо три варианта военных мер США в отношении Венесуэлы

NYT: Белый дом подготовил три варианта военных мер в отношении Венесуэлы

Фото: TSgt Jana Somero/Global Look Press

Белый дом рассматривает три сценария военных мер в отношении Венесуэлы, пишет New York Times со ссылкой на источники. По данным журналистов, первый из них — авиаудары по военным объектам.

Второй подход предусматривает отправку Вашингтоном сил специального назначения, таких как армейское подразделение «Дельта» или шестой отряд «морских котиков» ВМС, для захвата или убийства [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, — говорится в публикации.

Третий вариант предполагает прибытие в страну контртеррористических сил США для установления контроля над аэродромами и как минимум некоторыми нефтяными месторождениями и инфраструктурой Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп развернул элитное армейское подразделение вблизи Венесуэлы, усилив военное давление на администрацию Мадуро. По данным источников, речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций, известном под названием «Ночные сталкеры».

До этого американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что глава Белого дома не начнет наземную операцию в Венесуэле. По его словам, эта латиноамериканская страна слишком большая, поэтому США потребуется много ресурсов в случае начала наземной операции.

США
Венесуэла
Николас Мадуро
военные
