02 ноября 2025 в 11:46

«Началась охота»: в России оценили опасность для жизни Мадуро

Экс-премьер Степашин: жизни Мадуро угрожает опасность

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: kremlin.ru/Владимир Астапкович/ фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится под угрозой, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. По его словам, переданным ТАСС, история знает много случаев охоты на лидеров неугодных Вашингтону стран.

Самая большая опасность [угрожает] жизни президента Венесуэлы. Его объявили наркоторговцем, за него дали премию $1 млн (81 млн рублей. — NEWS.ru), и на него начинается охота. Это очень серьезно. Мы знаем много примеров подобного рода действий США в отношении лидеров тех стран, которые им неудобны, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп развернул элитное армейское подразделение вблизи Венесуэлы, усилив военное давление на администрацию Мадуро. По данным источников, речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций, известном под названием «Ночные сталкеры».

До этого американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что глава Белого дома не начнет наземную операцию в Венесуэле. По его словам, эта латиноамериканская страна слишком большая, поэтому США потребуется много ресурсов в случае начала наземной операции.

Николас Мадуро
Венесуэла
США
Сергей Степашин
