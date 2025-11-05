Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 03:20

Путин назвал выставку «Россия» уникальным проектом страны

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что международная выставка «Россия» продемонстрировала выдающиеся достижения страны в различных сферах деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля. Он отметил проект как уникальный по своему масштабу и культурному значению.

Воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка «Россия». Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны, — сказано в заявлении.

Ранее Россия приступила к серийному выпуску ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Путин подчеркнул, что данная система уже поставлена на боевое дежурство в ВС РФ.

До этого Владимир Путин вручил государственные награды инженерам-разработчикам новейших видов вооружений РФ. Были отмечены создатели крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

Кроме того, президент России во время общения с детьми после церемонии возложения цветов на Красной площади в День народного единства рассказал о своих корнях. Глава государства упомянул, что его род происходит из Тверской области, и назвал одного из юных участников встречи, прибывшего из этого региона, своим земляком.

