Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 04:20

Россиянам назвали лучшие способы избавиться от запаха старой мебели

Бизнесмен Васильев: от запаха старой мебели избавит уксусный раствор

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Раствор на основе уксуса поможет избавиться от запаха старой мебели, заявил NEWS.ru основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, этот проверенный народный метод позволяет эффективно устранить неприятные ароматы, сохранив качество любимых предметов интерьера без дорогостоящей реставрации.

Если вы стали обладателем антикварного комода или шкафа, или приобрели квартиру со старой мебелью, лучшим решением будет провести полную реставрацию. Но есть существенное «но»: далеко не всегда такая процедура целесообразна. Однако чтобы сохранить такие предметы интерьера, стоит обратиться к проверенным народным средствам — в борьбе с запахом самым эффективным является раствор на основе уксуса. Смешайте уксус с водой в соотношении один к одному. Смочите в получившемся растворе губку и тщательно протрите все необходимые поверхности, после чего пройдитесь сухой тряпкой, — пояснил Васильев.

Он отметил, что на основе такого раствора можно создать домашний кондиционер для воздуха. По его словам, для этого жидкость достаточно перелить в пульверизатор и добавить несколько капель эфирного масла.

На основе раствора уксуса можно сделать кондиционер. Достаточно перелить жидкость в пульверизатор и добавить пару капель какого-нибудь эфирного масла. Чтобы приятный аромат сохранялся на постоянной основе, рекомендую использовать сорбенты или специальные ароматические саше. Последние представлены огромным количеством разных вариантов, от тропических фруктов до запаха имбирного печенья, — резюмировал Васильев.

Ранее технолог Елена Ершова заявила, что барабан стиральной машины следует заполнять на 70–80%, тогда стирка вещей будет более эффективной. По ее словам, ключевое значение имеет не только степень загрузки, но и тип ткани, а также уровень загрязнения вещей.

Читайте также
Назван неочевидный способ укрепить иммунитет и поднять настроение осенью
Здоровье/красота
Назван неочевидный способ укрепить иммунитет и поднять настроение осенью
Полицейские назвали три привычки, которые помогают против мошенников
Общество
Полицейские назвали три привычки, которые помогают против мошенников
Герань зимой: как разбудить цветок и добиться цветения в хмурые дни — простое домашнее удобрение
Общество
Герань зимой: как разбудить цветок и добиться цветения в хмурые дни — простое домашнее удобрение
Влажный воздух и плесень в квартире: натуральный способ осушения с лавровым листом
Общество
Влажный воздух и плесень в квартире: натуральный способ осушения с лавровым листом
Стало известно, какие штрафы грозят россиянам за слишком громкую уборку
Общество
Стало известно, какие штрафы грозят россиянам за слишком громкую уборку
советы
лайфхаки
россияне
квартиры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области
Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Краснов указал на важный нюанс защиты интересов в суде
ВСУ перестали перебрасывать резервы на Сумское направление
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 ноября
В России впервые отмечают новый профессиональный праздник
Российский боец рассказал, как разведчик ВСУ попал в плен ВС РФ
Стоматолог раскрыла, как облегчить рост зубов мудрости
Английский клуб прервал победную серию «Реала» в Лиге Чемпионов
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Сургуте
«Злодеи из скандинавских стран»: Панжинский о недопуске российских лыжников
В МИД пообещали ЕС ощутимый ответ на конфискацию активов России
Аэропорт Самары закрыли для приема и отправки рейсов
В Госдуме напомнили автолюбителям о штрафах за лысую зимнюю резину
Зеленский вручил награды военным с эмблемами СС
Россиянам назвали лучшие способы избавиться от запаха старой мебели
Названо число жертв крушения самолета у аэропорта Луисвилла в США
Краснов указал на необходимость единообразной судебной практики в России
Биография, личная жизнь, карьера, смерть: как жил Юрий Николаев
Мерц и фон дер Ляйен отказались от саммита СЕЛАК из-за Трампа
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.