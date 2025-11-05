Россиянам назвали лучшие способы избавиться от запаха старой мебели

Раствор на основе уксуса поможет избавиться от запаха старой мебели, заявил NEWS.ru основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, этот проверенный народный метод позволяет эффективно устранить неприятные ароматы, сохранив качество любимых предметов интерьера без дорогостоящей реставрации.

Если вы стали обладателем антикварного комода или шкафа, или приобрели квартиру со старой мебелью, лучшим решением будет провести полную реставрацию. Но есть существенное «но»: далеко не всегда такая процедура целесообразна. Однако чтобы сохранить такие предметы интерьера, стоит обратиться к проверенным народным средствам — в борьбе с запахом самым эффективным является раствор на основе уксуса. Смешайте уксус с водой в соотношении один к одному. Смочите в получившемся растворе губку и тщательно протрите все необходимые поверхности, после чего пройдитесь сухой тряпкой, — пояснил Васильев.

Он отметил, что на основе такого раствора можно создать домашний кондиционер для воздуха. По его словам, для этого жидкость достаточно перелить в пульверизатор и добавить несколько капель эфирного масла.

На основе раствора уксуса можно сделать кондиционер. Достаточно перелить жидкость в пульверизатор и добавить пару капель какого-нибудь эфирного масла. Чтобы приятный аромат сохранялся на постоянной основе, рекомендую использовать сорбенты или специальные ароматические саше. Последние представлены огромным количеством разных вариантов, от тропических фруктов до запаха имбирного печенья, — резюмировал Васильев.

