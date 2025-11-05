Краснов указал на важный нюанс защиты интересов в суде Краснов: недостаток знаний истца не должен приводить к негативным последствиям

Недостаток правовых знаний не должен создавать для граждан негативных последствий в случае их обращения в суд, заявил ТАСС председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Он уточнил, что речь идет о случаях, когда права истца действительны нарушены, но он не обладает достаточным пониманием вопроса, чтобы отстоять свою правоту.

Если права истца действительно нарушены, но он не имеет достаточных знаний и неверно с правовой точки зрения квалифицирует обстоятельства дела, это не должно порождать для него негативных последствий, — сказал Краснов.

Ранее он сообщил, что Россия нуждается в единообразной судебной практике, она призвана обеспечивать конституционную законность и правопорядок. Краснов добавил, что финальной целью права является справедливость. Люди ее хорошо понимают и ощущают, указал председатель Верховного суда.

До этого Игорь Краснов поставил задачу активнее применять искусственный интеллект в системе правосудия, сообщила пресс-служба инстанции. Он пояснил, что из-за интерфейса сайтов федеральных судов россиянам сложно подать документы удаленно или получить нужную информацию.