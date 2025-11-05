Краснов указал на необходимость единообразной судебной практики в России

Россия нуждается в единообразной судебной практике, сообщил ТАСС председатель Верховного суда Игорь Краснов. По его словам, она призвана обеспечивать конституционную законность и правопорядок.

В конечном итоге единообразная судебная практика формирует правовую культуру всего общества, высокий уровень правосознания, обеспечивает конституционную законность, правопорядок, а, следовательно, доверие граждан к закону и государству в целом, — подчеркнул он.

Краснов добавил, что финальной целью права является справедливость. Люди ее хорошо понимают и ощущают, указал он.

Ранее Игорь Краснов поставил задачу активнее применять искусственный интеллект в системе правосудия, сообщила пресс-служба инстанции. Он пояснил, что из-за интерфейса сайтов федеральных судов россиянам сложно подать документы удаленно или получить нужную информацию.

До этого Верховный суд России инициировал создание районного суда в Путинском районе Грозного. Соответствующий законопроект под председательством Игоря Краснова направили в Госдуму. Путинский район был образован летом 2024 года после выделения из состава Шейх-Мансуровского района. Решение о его названии приняла Грозненская городская дума.