28 октября 2025 в 11:14

Суд Путинского района готовятся открыть в российском городе

Суд Путинского района планируют создать в Грозном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Верховный суд России инициировал создание районного суда в Путинском районе Грозного, пишет ТАСС. Соответствующий законопроект под председательством Игоря Краснова направили в Госдуму.

Путинский район был образован летом 2024 года после выделения из состава Шейх-Мансуровского района. Решение о его названии приняла Грозненская городская дума. Сейчас в состав города входят пять районов — Ахматовский, Байсангуровский, Висаитовский, Шейх-Мансуровский и новый — Путинский.

По данным Верховного суда, на 1 января 2025 года в районе проживало почти 43 тыс. человек. Ведется масштабное строительство: планируется возведение более 130 многоквартирных домов, школ, детских садов и социальных объектов. Это приведет к росту населения и увеличению количества судебных дел.

Сейчас споры на территории района рассматривает Шейх-Мансуровский суд. Создание отдельного суда приведет систему в соответствие с федеральными требованиями — районный суд должен действовать в пределах одной административной единицы. В новом суде предлагается открыть пять должностей судей и места для 16 работников аппарата.

Ранее стало известно, что судью Олега Зателепина избрали на должность секретаря пленума Верховного суда. Он обладает ученой степенью доктора юридических наук и званием профессора, ему присвоен высший квалификационный класс судьи.

