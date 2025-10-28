Названо имя нового секретаря пленума Верховного суда

Судья Олег Зателепин избран на должность секретаря пленума Верховного суда Российской Федерации, сообщает корреспондент ТАСС. Он обладает ученой степенью доктора юридических наук и званием профессора, ему присвоен высший квалификационный класс судьи.

Назначение в Верховный суд РФ состоялось в июне 2014 года, с тех пор он работает в составе Судебной коллегии по уголовным делам. В декабре 2022 года в ходе X съезда судей Зателепин вошел в состав Высшей экзаменационной комиссии, где занял пост одного из заместителей председателя.

Вакансия секретаря пленума образовалась после отставки Виктора Момотова, который занимал эту должность с июня 2013 года и покинул пост 26 сентября. Его уход с должности судьи Верховного суда последовал за подачей иска Генеральной прокуратуры, требовавшей изъятия активов у лиц, связанных с Момотовым. Речь шла о недвижимом имуществе общей стоимостью 9 млрд рублей.

Ранее бывший судья Верховного суда РФ заявил, что за весь период своей профессиональной деятельности заработал не более 85 млн рублей. Он также сообщил, что этих средств не хватило даже для приобретения недвижимости в Москве.