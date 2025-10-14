Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 19:45

Момотов пожаловался на скромные доходы

Экс-судья ВС Момотов заявил, что не смог купить квартиру в Москве

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов во время заседания заявил, что за всю свою карьеру заработал не больше 85 млн рублей. По его словам, которые приводит ТАСС, он даже не смог приобрести недвижимость в Москве.

За все годы работы судьей я получил в районе 75-85 млн рублей. Я так и не смог купить квартиру в Москве. Сейчас у меня в собственности только одна квартира, не в столице, и одна машина, — сообщил Момотов.

По его словам, иск Генпрокуратуры, которая требует изъять активы стоимостью около 9 млрд рублей, стал полной неожиданностью. Он отметил, что лично пришел в суд, несмотря на пребывание в больнице, чтобы изложить свою позицию. Момотов добавил, что происходящее «очерняет судебную власть».

Ранее прокурор потребовал незамедлительно передать государству имущество Момотова, если суд вынесет соответствующее решение. Рыночная стоимость активов судьи в отставке составляет порядка 9 млрд рублей.

До этого стало известно, что в сети отелей Marton, которая фигурирует в деле Момотова, несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией. Прокурор ходатайствовал о приобщении к материалам расследования приговоров об организации проституции в гостиницах, которые находятся в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

судьи
хищения
коррупция
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга
Боня готовилась к зачатию ребенка от бывшего возлюбленного
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»
На Киркорова подали в суд
В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых
В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников
«Ивановы-Ивановы», победа в шоу, новые отношения: как живет Алексей Лукин
Скандал в Красноярске: проститутки оккупировали кладбище, местные возмущены
В России появится лимит на оформление SIM-карт
В Чехии сделали заявление по поводу обязательной военной службы
Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
Минобороны сообщило о ликвидации восьми дронов ВСУ над регионами России
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский лишил Труханова гражданства
Сальдо раскрыл истинную причину решения Зеленского по Труханову
Известная певица ушла из жизни после продолжительной болезни
Болельщики спрогнозировали исход матча между сборными России и Боливии
Идеи для сытного ужина: тушеная капуста с мясом. Рецепт из милого прошлого
Захарова ответила на шутку генсека НАТО про Lada и холодильник
Подруга Петросяна прокомментировала слухи о его разводе с Брухуновой
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.