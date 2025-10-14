Момотов пожаловался на скромные доходы

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов во время заседания заявил, что за всю свою карьеру заработал не больше 85 млн рублей. По его словам, которые приводит ТАСС, он даже не смог приобрести недвижимость в Москве.

За все годы работы судьей я получил в районе 75-85 млн рублей. Я так и не смог купить квартиру в Москве. Сейчас у меня в собственности только одна квартира, не в столице, и одна машина, — сообщил Момотов.

По его словам, иск Генпрокуратуры, которая требует изъять активы стоимостью около 9 млрд рублей, стал полной неожиданностью. Он отметил, что лично пришел в суд, несмотря на пребывание в больнице, чтобы изложить свою позицию. Момотов добавил, что происходящее «очерняет судебную власть».

Ранее прокурор потребовал незамедлительно передать государству имущество Момотова, если суд вынесет соответствующее решение. Рыночная стоимость активов судьи в отставке составляет порядка 9 млрд рублей.

До этого стало известно, что в сети отелей Marton, которая фигурирует в деле Момотова, несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией. Прокурор ходатайствовал о приобщении к материалам расследования приговоров об организации проституции в гостиницах, которые находятся в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.