В деле Момотова появились несовершеннолетние проститутки В связанных с Момотовым отелях к оказанию секс-услуг привлекали детей

В сети отелей Marton, которая фигурирует в деле бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией, сообщил представитель Генеральной прокуратуры в ходе судебного заседания. Прокурор ходатайствовал о приобщении к материалам расследования приговоры об организации проституции в отелях в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде, передает РБК.

Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние, — уточнили в прокуратуре.

Напомним, ранее Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход РФ активов Виктора Момотова на общую сумму 9 млрд рублей. 10 октября стало известно, что бывший судья Верховного суда РФ был госпитализирован, адвокаты просили суд не рассматривать иск в отсутствие подзащитного.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали арестовывать имущество Момотова и соучастников его преступлений. Приставам направлены исполнительные листы о наложении ареста на все имущество Момотова, а также его компаньона Андрея Марченко и еще 21 лица.