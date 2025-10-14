Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:26

В деле Момотова появились несовершеннолетние проститутки

В связанных с Момотовым отелях к оказанию секс-услуг привлекали детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В сети отелей Marton, которая фигурирует в деле бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией, сообщил представитель Генеральной прокуратуры в ходе судебного заседания. Прокурор ходатайствовал о приобщении к материалам расследования приговоры об организации проституции в отелях в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде, передает РБК.

Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние, — уточнили в прокуратуре.

Напомним, ранее Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход РФ активов Виктора Момотова на общую сумму 9 млрд рублей. 10 октября стало известно, что бывший судья Верховного суда РФ был госпитализирован, адвокаты просили суд не рассматривать иск в отсутствие подзащитного.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали арестовывать имущество Момотова и соучастников его преступлений. Приставам направлены исполнительные листы о наложении ареста на все имущество Момотова, а также его компаньона Андрея Марченко и еще 21 лица.

суды
коррупция
судьи
Верховный суд
проституция
