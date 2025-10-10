Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:23

Экс-председатель Совета судей России Момотов оказался в больнице

Виктор Момотов

Экс-председатель Совета судей России Виктор Момотов оказался госпитализирован, поэтому не может принять участие в заседании по изъятию его имущества, сказал его адвокат в зале. Он также попросил перенести мероприятие, передает ТАСС.

Мой доверитель Момотов госпитализирован, поэтому не может участвовать в сегодняшнем заседании. Просим отложить заседание, так как он хочет участвовать лично, — сказал адвокат.

Ранее источник ТАСС сообщил, что активы Момотова могут оцениваться в 9 млрд рублей. По словам собеседника агентства, судья мог использовать свой иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности.

Кроме того Момотов ходатайствовал о проведении закрытого заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества. По словам адвокатов, материалы дела содержат банковскую и налоговую тайны. Предполагаемый партнер Момотова Андрей Марченко хочет, чтобы его дело рассматривал военный суд.

До этого представитель Генпрокуратуры заявил, что сеть отелей «Мартон», принадлежащая Марченко, использовались для организации проституции. Он отметил, что есть доказательства предоставления нелегальных интимных услуг.

