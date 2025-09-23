Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:29

«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи

Все активы судьи Верховного суда Момотова могут оцениваться в 9 млрд рублей

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Активы судьи Верховного суда Виктора Момотова оцениваются в 9 млрд рублей, сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами искового заявления. По словам собеседника агентства, судья использовал свой иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности.

Момотовым сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, — сказал собеседник агентства.

В 2007 году он совместно с Андреем Марченко, которого Генпрокуратура назвала краснодарским представителем криминалитета, начал развивать гостиничный бизнес, создав сеть отелей Marton. Сеть объединяет 40 комфортабельных комплексов в разных регионах. Часть имущества, полученного незаконным путем, судья оформлял на свою мать, которой обеспечил смену фамилии.

До этого Московский городской суд сообщил об объявлении в международный розыск бывшего руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Эдуарда Бабеева. Его обвиняют в хищении 180 млн рублей, выделенных на ремонт курортных объектов. По данным суда, экс-чиновник в настоящее время скрывается за пределами России.

