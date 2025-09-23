«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи Все активы судьи Верховного суда Момотова могут оцениваться в 9 млрд рублей

Активы судьи Верховного суда Виктора Момотова оцениваются в 9 млрд рублей, сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами искового заявления. По словам собеседника агентства, судья использовал свой иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности.

Момотовым сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, — сказал собеседник агентства.

В 2007 году он совместно с Андреем Марченко, которого Генпрокуратура назвала краснодарским представителем криминалитета, начал развивать гостиничный бизнес, создав сеть отелей Marton. Сеть объединяет 40 комфортабельных комплексов в разных регионах. Часть имущества, полученного незаконным путем, судья оформлял на свою мать, которой обеспечил смену фамилии.

