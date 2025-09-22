«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 09:47

Экс-чиновника управделами президента обвинили в крупном хищении

Экс-чиновника управделами президента Бабеева обвинили в хищении 180 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший руководитель ФГУП «Ремонтно-строительное управление» управления делами президента РФ Эдуард Бабеев объявлен в международный розыск, сообщает «Коммерсант». Его обвиняют в хищении около 180 млн рублей при ремонте курортных объектов.

Бывший чиновник скрылся за границей. В Московском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу его адвокатов на решение суда о продлении срока заочного ареста. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Изначально Бабеев был свидетелем и в декабре прошлого года уехал из России. В марте его процессуальный статус изменили, и суд вынес заочное решение об аресте. Адвокат Артем Юдин в суде утверждал, что Бабеев не избегал встреч со следователем, когда бывал в России и не скрывался от следствия. Суд отклонил жалобу защиты и объявил экс-чиновника в международный розыск.

Ранее стало известно, что бывшую жену вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова отправили под домашний арест. Женщина проходит по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы. Известно, что Чемезова воспитывает четверых детей, а также является председателем Свердловского регионального отделения Союза женщин России и области.

мошенничество
чиновники
аресты
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 19 тыс. точек в России стали участниками одной акции
Автоэксперт рассказал, как бороться с автоподставами
Футболку с портретом Путина за $7 млн презентовали на Ассамблее народов мира
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Россиянке запретили целовать людей, чтобы не спровоцировать у них рак
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.