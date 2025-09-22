Экс-чиновника управделами президента обвинили в крупном хищении

Бывший руководитель ФГУП «Ремонтно-строительное управление» управления делами президента РФ Эдуард Бабеев объявлен в международный розыск, сообщает «Коммерсант». Его обвиняют в хищении около 180 млн рублей при ремонте курортных объектов.

Бывший чиновник скрылся за границей. В Московском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу его адвокатов на решение суда о продлении срока заочного ареста. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Изначально Бабеев был свидетелем и в декабре прошлого года уехал из России. В марте его процессуальный статус изменили, и суд вынес заочное решение об аресте. Адвокат Артем Юдин в суде утверждал, что Бабеев не избегал встреч со следователем, когда бывал в России и не скрывался от следствия. Суд отклонил жалобу защиты и объявил экс-чиновника в международный розыск.

