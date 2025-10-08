Экс-судья ВС России Момотов попросил закрыть процесс об изъятии имущества

Экс-судья Верховного суда России Виктор Момотов ходатайствовал о проведении закрытого заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества, сообщает ТАСС. Защита аргументировала просьбу тем, что материалы дела содержат банковскую и налоговую тайну.

Предполагаемый партнер Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны и обратился с просьбой передать его дело на рассмотрение военного суда.

Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, входил в состав президиума высшего судебного органа и возглавлял Совет судей РФ. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия в связи с подачей заявления об отставке. В рамках подготовки к рассмотрению иска суд сформировал 26 исполнительных листов.

По версии следствия, Момотов нарушал антикоррупционные правила и вел совместные дела с преступной группировкой «Покровские». Кроме того, он через суд помог узаконить 11 объектов недвижимости в четырех регионах страны.

Позже стало известно, что судебные приставы начали арестовывать имущество Момотова и аффилированных ему лиц в пользу государства. Активы оцениваются в сумму не менее 9 млрд рублей. Приставам направлены исполнительные листы о наложении ареста на все имущество Момотова, а также его компаньона Марченко и еще 21 лица.