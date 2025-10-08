Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:07

Экс-судья ВС России Момотов попросил закрыть процесс об изъятии имущества

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Экс-судья Верховного суда России Виктор Момотов ходатайствовал о проведении закрытого заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества, сообщает ТАСС. Защита аргументировала просьбу тем, что материалы дела содержат банковскую и налоговую тайну.

Предполагаемый партнер Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны и обратился с просьбой передать его дело на рассмотрение военного суда.

Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, входил в состав президиума высшего судебного органа и возглавлял Совет судей РФ. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия в связи с подачей заявления об отставке. В рамках подготовки к рассмотрению иска суд сформировал 26 исполнительных листов.

По версии следствия, Момотов нарушал антикоррупционные правила и вел совместные дела с преступной группировкой «Покровские». Кроме того, он через суд помог узаконить 11 объектов недвижимости в четырех регионах страны.

Позже стало известно, что судебные приставы начали арестовывать имущество Момотова и аффилированных ему лиц в пользу государства. Активы оцениваются в сумму не менее 9 млрд рублей. Приставам направлены исполнительные листы о наложении ареста на все имущество Момотова, а также его компаньона Марченко и еще 21 лица.

Верховный суд
судьи
суды
конфискации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе обнародовали реакцию Киева на слова Меркель о Польше и Прибалтике
«Самое эффективное»: в Госдуме назвали реакцию на передачу ВСУ Tomahawk
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
В США проверяют модель с OnlyFans, продавшую воду из ванны за $50
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.