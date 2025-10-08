Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 12:49

Прокурор раскрыл, что на самом деле происходило в сети отелей «Мартон»

ТАСС: в сети отелей компаньона экс-судьи Момотова организовывали проституцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сеть отелей «Мартон», которая принадлежит компаньону бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова Андрею Марченко, использовалась для организации проституции, заявил представитель Генпрокуратуры во время заседания. По его словам, которые передает ТАСС, этой версии есть подтверждение.

Сеть отелей «Мартон» связана с организацией предоставления нелегальных интимных услуг, этому есть подтверждение, — отметил прокурор.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали арестовывать имущество Момотова и аффилированных ему лиц в пользу государства. Активы оцениваются в сумму не менее 9 млрд рублей. Приставам направлены исполнительные листы о наложении ареста на все имущество Момотова, а также его компаньона Марченко и еще 21 лица.

До этого следствие выяснило, что Момотов нарушал антикоррупционные правила и вел совместные дела с преступной группировкой «Покровские». Кроме того, он через суд помог узаконить 11 объектов недвижимости в четырех регионах страны.

Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, входил в состав президиума высшего судебного органа и возглавлял Совет судей РФ. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия в связи с подачей заявления об отставке. В рамках подготовки к рассмотрению иска суд сформировал 26 исполнительных листов.

Россия
Москва
суды
отели
проституция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт рассказал, кого пока не станут штрафовать за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию
Томские ученые создали робота для работы в эпицентре катастроф
Раскрыты имена лауреатов Нобелевской премии по химии
Психотерапевт дала советы, как перестать просыпаться разбитым
Виктория Боня опубликовала фото в коротких шортах
В МИД высказались насчет сделки с США по плутонию
Российский боец в одиночку разгромил разведгруппу ВСУ
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.