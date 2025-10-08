Прокурор раскрыл, что на самом деле происходило в сети отелей «Мартон»

Прокурор раскрыл, что на самом деле происходило в сети отелей «Мартон» ТАСС: в сети отелей компаньона экс-судьи Момотова организовывали проституцию

Сеть отелей «Мартон», которая принадлежит компаньону бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова Андрею Марченко, использовалась для организации проституции, заявил представитель Генпрокуратуры во время заседания. По его словам, которые передает ТАСС, этой версии есть подтверждение.

Сеть отелей «Мартон» связана с организацией предоставления нелегальных интимных услуг, этому есть подтверждение, — отметил прокурор.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали арестовывать имущество Момотова и аффилированных ему лиц в пользу государства. Активы оцениваются в сумму не менее 9 млрд рублей. Приставам направлены исполнительные листы о наложении ареста на все имущество Момотова, а также его компаньона Марченко и еще 21 лица.

До этого следствие выяснило, что Момотов нарушал антикоррупционные правила и вел совместные дела с преступной группировкой «Покровские». Кроме того, он через суд помог узаконить 11 объектов недвижимости в четырех регионах страны.

Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, входил в состав президиума высшего судебного органа и возглавлял Совет судей РФ. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия в связи с подачей заявления об отставке. В рамках подготовки к рассмотрению иска суд сформировал 26 исполнительных листов.