«Незамедлительная передача»: стала известна судьба имущества Момотова

Прокурор потребовал незамедлительно передать государству имущество бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, если суд вынесет соответствующее решение, пишет ТАСС. Слушание проходит в Останкинском суде. Рыночная стоимость активов Момотова составляет порядка 9 млрд рублей.

Ходатайствую перед судом о незамедлительной передаче в собственность РФ имущества ответчиков в случае, если суд примет решение об обращении их имущества в доход РФ, — сказал прокурор.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры заявил, что в сети отелей Marton, которая фигурирует в деле Момотова, к оказанию интим-услуг привлекались несовершеннолетние. Также прокурор ходатайствовал о приобщении к материалам расследования приговоры об организации проституции в гостиничных комплексах других городов.

До этого сообщалось, что Момотов был госпитализирован, поэтому не смог присутствовать на заседании по делу об изъятии его имущества. Адвокат отметил, что состояние здоровья не позволяет подзащитному принимать участие в слушании. Он обратился к суду с просьбой перенести заседание.