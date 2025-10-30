Технолог ответила, можно ли набивать стиральную машину бельем под завязку

Барабан стиральной машины следует заполнять на 70–80%, тогда стирка вещей будет более эффективной, заявила NEWS.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, ключевое значение имеет не только степень загрузки, но и тип ткани, а также уровень загрязнения вещей.

Чтобы качественно выстирать вещи, не перегружайте барабан — оптимально заполнять его на 70–80%. Для деликатных тканей и шерсти достаточно одной трети объема, чтобы одежда могла свободно плавать в воде и не повреждалась о стенки барабана. При стирке синтетики заполняйте машину наполовину. Такие материалы плохо впитывают воду, поэтому им нужно больше пространства. Сильно загрязненные вещи можно предварительно замочить. Хлопок и синтетика хорошо переносят замачивание в прохладной воде с небольшим количеством моющего средства. Перед стиркой обязательно проверяйте ярлыки на одежде, — пояснила Ершова.

Она добавила, что не стоит долго замачивать шерсть и деликатные ткани, поскольку этот процесс может повредить волокна. По словам технолога, жирные или стойкие пятна перед стиркой нужно обработать пятновыводителем или мыльным раствором.

Ранее биолог Роман Опарин заявил, что пятна крови на одежде нельзя стирать в горячей воде. По его словам, при нагревании белок альбумин разрушается и прочно связывается с волокнами ткани.