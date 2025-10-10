Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 09:52

Россиянам объяснили, как отстирать пятна крови на одежде

Биолог Опарин: стирка в горячей воде зафиксирует пятно крови на одежде навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пятна крови на одежде нельзя застирывать в горячей воде, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, при нагревании белок альбумин разрушается, намертво связываясь с волокнами ткани.

В составе гемоглобина есть белок альбумин и железо. При нагревании белок денатурирует, намертво связываясь с волокнами ткани. Железо, окисляясь, образует устойчивые ржавые пятна, которые вывести практически невозможно. Стратегия: холод и физическое воздействие, направленные на предотвращение денатурации белка. Главное правило: никакой горячей воды и стирки при высоких температурах до полного исчезновения пятна, — объяснил Опарин.

Он объяснил, что свежее пятно крови нужно немедленно промыть холодной проточной водой с изнанки, чтобы вытолкнуть загрязнение из волокон, а не вбить его глубже. Если пятно осталось, стоит замочить вещь в тазу с холодной водой на 30–60 минут, добавив немного поваренной соли — она создает осмотическое давление, помогая вытянуть загрязнение.

Застарелое пятно: после замачивания в холодной воде обработайте 3% раствором перекиси водорода. Она работает как окислитель, разрушая окрашенные соединения железа. Альтернативой для белых тканей может служить раствор аммиака (нашатырного спирта — одна чайная ложка на стакан воды), который помогает расщепить остатки белка, — подчеркнул Опарин.

Биолог посоветовал не использовать перекись водорода на цветных и деликатных тканях. По его словам, для них лучше ферментные (энзимные) пятновыводители, содержащие протеазы (ферменты, расщепляющие белки), или мыльный раствор.

Микробиолог Андрей Шестаков ранее рассказал, что машинная стирка одежды не убивает 100% бактерий. По его словам, для полного избавления от микроорганизмов температура воды должна быть выше 100 градусов.

