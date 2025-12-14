Биолог раскрыла, чем опасна установка дома живой елки Биолог Золотарева: в живой елке могут быть жуки-короеды и споры плесени

В живой новогодней ели могут быть жуки-короеды, тля и пауки, заявила доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, которые передает «Газете.Ru», на дереве могут находиться споры плесневых грибов, которые активно распространяются в теплом помещении.

В древесной коре и в трещинах ствола часто зимуют насекомые, включая жуков-короедов, тлю и некоторых паукообразных. Хотя эти существа не опасны для человека, их пробуждение в тепле квартиры может привести к неприятному соседству, — предупредила она.

Ранее сообщалось, что елка, украшенная бубликами, пряниками и другими мучными изделиями, может привлечь в дом мелких насекомых. Такой новогодний декор быстро испортится в условиях тепла. Съедобные украшения можно повесить на дерево или его искусственный аналог, но не более чем на два дня.

До этого спасатель Игорь Сорокин заявил, что новогоднюю елку рекомендуется располагать вдали от батарей и отопительных приборов. При ее установке особую осторожность следует проявлять тем, у кого в доме живут дети или питомцы.