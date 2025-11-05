Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 06:15

Вы готовили картошку неправильно! Запекаем в духовке с беконом

Как запечь картошку с беконом: простой рецепт Как запечь картошку с беконом: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот ужин приготовится в духовке сам и не требует танцев у плиты. Прекрасный аромат картофеля, щедро перемешанного с беконом, распространится по всей кухне.

Очистите примерно 800 г картофеля, нарежьте крупными дольками, добавьте щепотку соли, немного черного перца и ч. л. паприки. Смешайте со 150 г нарезанного полосками бекона, полейте столовой ложкой подсолнечного масла и аккуратно перемешайте.

Переложите все в форму, застеленную пергаментом, добавьте пару зубчиков чеснока целиком для аромата и отправьте в духовку, разогретую до 190 °C, на 35–40 минут. В середине приготовления перемешайте, чтобы кусочки пропеклись равномерно и схватились румяной корочкой. По желанию можно посыпать сверху небольшим количеством тертого сыра за 5 минут до окончания — вкус станет глубже и мягче.

  • Совет: картошка получится особенно аппетитной, если перед запеканием слегка подсушить клубни бумажным полотенцем — корочка будет хрустящей.

  • Информация о пищевой ценности: калорийность — около 165 ккал; время приготовления — 50 минут.

Лучший кекс за 30 минут — быстрый рецепт вкуснейшей выпечки.

