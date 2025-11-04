Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 10:00

Герань зимой: как разбудить цветок и добиться цветения в хмурые дни — простое домашнее удобрение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С приходом холодов герань часто теряет листья и впадает в спячку. Но можно пробудить растение и заставить его цвести даже в пасмурную погоду — с помощью подкормки из подручных средств.

Для удобрения понадобятся обычные кухонные ингредиенты. На литр теплой воды возьмите три капли йода, чайную ложку перекиси водорода и половину чайной ложки сахара. Тщательно размешайте и полейте растение по краю горшка, избегая попадания на корни.

Через две недели повторите подкормку по тому же рецепту, но уже без сахара. Еще через две недели приготовьте раствор с парой капель аммиака. Легкое увлажнение почвы таким составом стимулирует рост герани, улучшает обмен веществ и насыщает грунт кислородом. Вскоре ваш подоконник превратится в цветущий оазис.

Ранее сообщалось, что петрушка «Глория» — идеальный выбор для домашнего огорода. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике.

Читайте также
С рассадой больше не мучаюсь — сею этот цветок прямо в грунт и любуюсь все лето
Общество
С рассадой больше не мучаюсь — сею этот цветок прямо в грунт и любуюсь все лето
Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество
Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Сажаешь — и сад светится словно гирлянда с июня до заморозков: цветок — находка для дачников
Общество
Сажаешь — и сад светится словно гирлянда с июня до заморозков: цветок — находка для дачников
Лучший томат на 2026 год: сорт, который не потребует от вас лишних хлопот — и порадует урожаем
Общество
Лучший томат на 2026 год: сорт, который не потребует от вас лишних хлопот — и порадует урожаем
«Дают нелепые советы»»: на Западе отметили парадоксальное отношение ЕС к РФ
Мир
«Дают нелепые советы»»: на Западе отметили парадоксальное отношение ЕС к РФ
цветы
растения
советы
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемый в подрыве «СП» украинец объявил голодовку
Бывший солдат ВСУ раскрыл истинную роль «Азова» под Красноармейском
«Стала посмешищем»: в одной стране разразился скандал из-за поставок F-35
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды
Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв
В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России
Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма
«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах
Основателя «Наших» облили ряженкой со словами «свали из России»
Пашинян назвал условие для изменений в работе миссии ЕС в Армении
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Ученые назвали неочевидный симптом рака
Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки
Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским
Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА
Осенний хариус в Приморье: руководство для успешной ловли
Суд высказался о дееспособности Долиной в момент продажи квартиры
Названа вероятная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Военэксперт рассказал, где Россия может устроить ВСУ сюрприз на фронте
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.