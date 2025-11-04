Герань зимой: как разбудить цветок и добиться цветения в хмурые дни — простое домашнее удобрение

С приходом холодов герань часто теряет листья и впадает в спячку. Но можно пробудить растение и заставить его цвести даже в пасмурную погоду — с помощью подкормки из подручных средств.

Для удобрения понадобятся обычные кухонные ингредиенты. На литр теплой воды возьмите три капли йода, чайную ложку перекиси водорода и половину чайной ложки сахара. Тщательно размешайте и полейте растение по краю горшка, избегая попадания на корни.

Через две недели повторите подкормку по тому же рецепту, но уже без сахара. Еще через две недели приготовьте раствор с парой капель аммиака. Легкое увлажнение почвы таким составом стимулирует рост герани, улучшает обмен веществ и насыщает грунт кислородом. Вскоре ваш подоконник превратится в цветущий оазис.

