Серый кардинал Польши предстал перед судом Польский оппозиционер Качиньский явился в суд на заседание по делу о клевете

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский явился на судебное заседание по делу о клевете, сообщает портал Onet. Политик заявил журналистам, что не намерен приносить извинения истцу — члену правящей «Гражданской коалиции» Кшиштофу Брейзе.

Качиньский отметил, что ожидает закрытия судебного разбирательства в связи с отсутствием состава правонарушения, говорится в публикации. Разбирательство связано с высказыванием оппозиционера, который в 2024 году обвинил Брейзу в «отвратительных преступлениях» в ходе заседания сейма по вопросу использования шпионского ПО Pegasus.

