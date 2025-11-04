Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 14:58

Украинка получила тюремный срок за публикацию кадров мобилизации

Суд приговорил одесситку к пяти годам тюрьмы за видео мобилизации в TikTok

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Одессы на юге Украины разместила в TikTok видеоролик, в котором запечатлела работу сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), после чего попала в тюрьму, сообщает издание «Страна.ua». По его информации, суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Согласно материалу, одесситку обвинили в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. При этом аккаунт украинки в TikTok имеет более 150 тыс. подписчиков. В нем она выкладывала десятки роликов, комментируя работу ТЦК. Суд постановил, что публикации имели «деморализующий эффект», пропагандировали уклонение от службы и якобы могли быть использованы российской стороной.

Ранее военный корреспондент Руслан Татаринов рассказал, что насильно мобилизованный украинец взорвал гранату рядом с сотрудниками ТЦК. Инцидент произошел утром 2 ноября в Днепре. Мужчина подорвал боеприпас в тот момент, когда военкомы пытались насильно забрать его.

Украина
Одесса
Одесская область
ТЦК
мобилизация
ВСУ
суды
тюрьмы
ролики
видео
TikTok
